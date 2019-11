Black Adam: The Rock conferma la Justice Society

Di Pietro Ferraro venerdì 22 novembre 2019

Dwayne Johnson annuncia l'introduzione della Justice Society nel film di Black Adam.

Il successo di Shazam ha spianato la strada al film di Black Adam con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. L'attore ha recentemente confermato al sito Screenrant le voci secondo cui la "Justice Society of America" avrà un ruolo nel suo film DC. La conferma arriva dopo le voci circolate sull'introduzione nel film di "Black Adam" di Hawkman e Stargirl che sono due membri della JSA con Hawkman che è uno dei membri originali del team insieme a Flash e Lanterna Verde.

A seguire il messaggio Dwayne Johnson che ha accompagnato la recente conferma su Instagram del film di "Black Adam".

The Man in Black. Come la maggior parte dei bambini che crescono, ho sognato di essere un supereroe. Avere superpoteri fantastici, lottare per ciò che è giusto e proteggere sempre le persone. Tutto è cambiato per me, quando avevo 10 anni e per la prima volta sono stato introdotto al più grande supereroe di tutti i tempi - Superman. Da bambino, Superman era l'eroe che avrei sempre voluto essere. Ma, dopo qualche anno nella mia fantasia, mi sono reso conto che Superman era l'eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. trasandato, troppo resistente alle convenzioni e all'autorità. Nonostante i miei problemi, ero ancora un bravo ragazzo con un buon cuore - mi piaceva semplicemente fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo come uomo, con lo stesso DNA che avevo da bambino - i miei sogni sui supereroi si sono avverati. Sono onorato di unirmi all'iconico DC Universe ed è un vero piacere farlo come Black Adam. Black Adam è benedetto dalla magia con poteri pari a Superman, ma la differenza è che non riga dritto né segue le regole. È un supereroe ribelle, unico nel suo genere, che farà sempre ciò che è giusto per il popolo - ma lo fa a modo suo. Verità e giustizia - la via di Black Adam. Questo ruolo è diverso da qualsiasi altro in cui abbia mai recitato nella mia carriera e sono grato fino all'osso, andremo tutti insieme in questo viaggio. Black Adam 12.22.21.

Johnson durante la promozione di Jumanji: The Next Level in uscita a Natale, prima ha confermato che nel film di Black Adam non ci sarà lo Shazam di Zachary Levi, poiché è una storia di origine, per poi rivelare / confermare il debutto cinematografico della JSA.

Il film di Black Adam vede alla regia lo specialista in thriller Jaume Collet-Serra (Unknown - Senza identità, Paradise Beach - Dentro l'incubo) che ha recentemente diretto The Rock nell'avventura Disney Jungle Cruise.

La Justice Society of America (JSA), considerato il primo gruppo di supereroi nella storia dei fumetti, è stata creata da Sheldon Mayer e da Gardner Fox e ha debuttato nell'albo All-Star Comics (vol. 1) n° 3 del 1940. Diverse formazioni della JSA sono apparse in versione live-action nella nona stagione della serie tv Smallville e nell'ultimo episodio della prima stagione della serie tv Legends of Tomorrow.

Di recente è stato annunciato che il film di "Black Adam" ha reclutato il direttore della fotografia Larry Sher, che di recente ha girato il campione d'incassi Joker. Johnson, in risposta ad una recente intervista rilasciata dal direttore della fotografia, ha rivelato che Sher è a bordo dell'ultimo adattamento di DC Comics.

Larry Sher è un brillante direttore della fotografia e un grande amico! Abbiamo appena lavorato insieme a Jungle Cruise e anche lui girerà Black Adam. Sono contento che tu abbia passato del tempo con lui, Frost.

I crediti di Larry Sher includono la triologia Una notte da leoni, le commedie I Love You, Man e Il dittatore e, più recentemente il sequel Godzilla II: King of the Monsters.

L'inizio della produzione di "Black Adam" è previsto per l'estate 2020 con un'uscita nei cinema fissata al 22 dicembre 2021.







