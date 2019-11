The Batman: John Turturro sarà Carmine Falcone, Danny DeVito approva Colin Farrell come Pinguino

Di Pietro Ferraro sabato 23 novembre 2019

John Turturro si unisce al cast di "The Batman" e Danny DeVito spera che Colin Farrell faccia lo stesso.

Un altro villain di DC Comics si è unito al film The Batman. Ad annunciare il casting di John Turturro nei panni del boss del crimine Carmine Falcone è stato il regista Matt Reeves (The War - Il pianeta delle scimmie, Cloverfield). Turturro reciterà al fianco di Robert Pattinson (Twilight, The Lighthouse), che è stato scelto per interpretare il nuovo Bruce Wayne / Batman.

Reeves ha annunciato il nuovo casting su Twitter condividendo una gif del personaggio di Turturro Jesus da Il grande Lebowski. Reeves ha accompagnato l'immagine con la seguente didascalia e l'emoji di pipistrello.

Ho detto...#CarmineFalcone

Carmine Falcone detto "Il Romano" è stato introdotto per la prima volta nelle pagine di DC Comics in "Batman: Anno Uno" nel 1987, creato da Frank Miller e David Mazzucchelli. A differenza di molti antagonisti del Crociato Incappucciato, Carmine Falcone è un boss criminale classico che opera nel ventre molle di Gotham. Il personaggio è stato precedentemente interpretato da Tom Wilkinson in Batman Begins e più recentemente da John Doman nella serie tv Gotham.

Altri membri del cast di "The Batman" confermati includono Jeffrey Wright (Westworld) nel ruolo del commissario Gordon, Zoe Kravitz (Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Catwoman, Paul Dano (Il petroliere) nel ruolo dell'Enigmista e Andy Serkis (Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Alfred Pennyworth. Inoltre. la nuova arrivata Jayme Lawson è stata aggiunta ufficialmente in un ruolo non divulgato e Colin Ferrell (Animali fantastici e dove trovarli) è in trattative per il ruolo di Pinguino. A proposito del casting in divenire di Farrell, recentemente Danny DeVito, che ricordiamo ha interpretato una magistrale prima incarnazione cinematografica di Oswald Cobblepot aka Pinguino in Batman - Il ritorno di Tim Burton, si è detto molto felice che sia l'amico e collega a raccogliere il testimone o meglio l'ombrello.

Colin è un grande attore...È un mio buon amico. Lo conosco da molti anni e penso che farà un ottimo lavoro come Pinguino. Sarà davvero interessante vederlo nel ruolo.

Le riprese di "The Batman" dovrebbero prendere il via all'inizio del prossimo anno per un'uscita nei cinema fissata al 25 giugno 2021.





Fonte: Screenrant