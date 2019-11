Emma: primo trailer del film con Anya Taylor-Joy e Bill Nighy

Di Pietro Ferraro martedì 26 novembre 2019

Emma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma romantico di Autumn de Wilde nei cinema italiani dal 21 febbraio 2020.

Anya Taylor-Joy (The Witch, Split) e il musicista e attore Johnny Flynn (Qualcosa nell'aria, Song One) sono protagonisti del primo trailer di Emma, il nuovo adattamento cinematografico del classico romanzo di Jane Austen. Il libro originale di Austen (una mix di satira e romanticismo nello stile dell'autrice) fu pubblicato per la prima volta nel 1815 ed è stato adattato per la televisione in svariate occasioni, mentre per gli adattamenti cinematografici molti ricorderanno la rivisitazione moderna di Ragazze a Beverly Hills del 1995 con Alicia Silverstone, Brittany Murphy e Paul Rudd e il classico adattamento in costume Emma di Douglas McGrath uscito l'anno successivo e interpretato da Gwyneth Paltrow, Jeremy Northam, Toni Collette e Ewan McGregor.

Scritto dalla romanziera neozelandese Eleanor Catton (I luminari) e diretto dall'esordiente Autumn de Wilde, "Emma" vede Taylor-Joy nei panni di Emma Woodhouse, una'ape regina irrequieta e senza rivali che nella sua piccola città sonnolenta si fa strada attraverso il dolore di crescere, avventurandosi in incontri fuorvianti e romantici passi falsi per trovare l'amore che è sempre stato davanti ai suoi occhi. Flynn recita nei panni di George Knightley, un amico della famiglia Woodhouse che funge anche da coscienza di Emma e potenziale interesse romantico. Il cast è completato da Bill Nighy (Detective Pikachu), Mia Goth (Suspiria), Miranda Hart (Spy), Josh O'Connor (The Crown), Callum Turner (Animali fantastici - I crimini di Grindewald), Rupert Graves (V per vendetta), Gemma Whelan (Il trono di spade), Amber Anderson (The Riot Club), Tanya Reynolds (Sex Education) e Connor Swindells (The Vanishing - Il mistero del faro).

"Emma debutta" nei cinema americani il 21 febbraio 2020.