Box Office 2019, Disney padrona - le TOP 10 degli incassi USA, internazionali e worldwide

Di Federico Boni lunedì 30 dicembre 2019

Un anno ricco per il cinema.

Film d'animazione Disney e Pixar: ecco i titoli in uscita nel 2020 Sono tre le uscite previste, di cui due Pixar ed il classico Disney numero cinquantanove L'anno dei record Disney, come da noi previsto 12 mesi fa. Il 2019 verrà ricordato per l'incredibile quantità di dollari incassati dalla casa di Topolino, diventata ancor più forte dopo l'acquisizione della Fox. Con appena 9 film in 12 mesi, la Disney ha incassato in tutto il mondo quasi 10 miliardi e mezzo di dollari. Il record precedente, pari a 7, apparteneva sempre alla Disney. Avengers: Endgame, con i suoi epocali 2,797,800,564 (maggior incasso di sempre, inflazione esclusa), guida questa speciale classifica, che vede un intero podio Disney e ben sei film miliardari in un anno. In seconda posizione i 1,656,713,458 dollari de Il Re Leone, seguiti dai 1,212,947,889 dollari di Frozen II, dai 1,128,274,794 dollari di Captain Marvel, dai 1,073,394,593 dollari di Toy Story 4 e dai 1,050,693,953 dollari di Aladdin. Uniche eccezioni miliardarie, Spider-Man: Far from Home della Sony (co-prodotto Marvel, con 1,131,927,996 dollari) e il Joker della Warner, con i suoi 1,062,994,002 dollari. Otto film miliardari in un anno non si erano mai visti. A chiudere la top10 i 758,910,100 dollari Universal di Fast & Furious: Hobbs & Shaw e i 704,330,816 dollari di Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, che neanche a dirlo punta al miliardo totale.

In America lo strapotere Disney si fa ancor più marcato, avendo i 5 primi incassi del 2019, che diventano sette su 10. In testa, di nuovo, Avengers: Endgame con 858,373,000 dolari, seguito dai 543,638,043 dollari de Il Re Leone, dai 434,038,008 dollari di Toy Story 4, dai 426,829,839 dollari di Captain Marvel e dai 416,647,889 dollari di Frozen 2, che non ha ancora finito la sua corsa. Sesta piazza con 390,532,085 dollari per Spider-Man: Far from Home, seguito dai 355,559,216 dollari di Aladdin, dai 341,330,816 dollari dell'appena arrivato Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, dai 333,494,002 dollari di Joker e dai 211,593,228 dollari di It - Chapter Two.

Per quanto riguarda gli incassi internazionali, ovvero fuori dagli States, da segnalare i 700 milioni dollari incassati in Cina da Ne Zha e da The Wandering Earth.

1) Avengers: Endgame - $2,797,800,564

2) The Lion King - $1,656,713,458

3) Frozen II - $1,212,947,889

4) Spider-Man: Far from Home - $1,131,927,996

5) Captain Marvel - $1,128,274,794

6) Toy Story 4 - $1,073,394,593

7) Joker - $1,062,994,002

8) Aladdin - $1,050,693,953

9) Fast & Furious: Hobbs & Shaw - $758,910,100

10) Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker - $704,330,816

1) Avengers: Endgame - $858,373,000

2) The Lion King - $543,638,043

3) Toy Story 4 - $434,038,008

4) Captain Marvel - $426,829,839

5) Frozen II - $416,647,889

6) Spider-Man: Far from Home - $390,532,085

7) Aladdin - $355,559,216

8) Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker - $341,330,816

9) Joker - $333,494,002

10) It Chapter Two - $211,593,228

1) Avengers: Endgame - $1,939,427,564

2) Il Re Leone - $1,113,075,415

3) Frozen 2 - $796,300,000

4) Spider-Man: Far from Home - $741,395,911

5) Joker - $729,500,000

6) Ne Zha - $703,443,839

7) Captain Marvel - $701,444,955

8) The Wandering Earth - $699,760,773

9) Aladdin - $695,134,737

10) Toy Story 4 - $639,356,585