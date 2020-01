Doctor Strange 2: Kevin Feige parla del sequel "Multiverse of Madness"

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 gennaio 2020

Kevin Feige di Marvel Studios ha parlato di "Doctor Strange 2" e di quello che i fan dovranno aspettarsi dal sequel della Fase 4 dell'UCM.

Kevin Feige di Marvel Studios è tornato a parlare di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dopo l'annuncio al Comic-Con 2019 di San Diego. Feige in questo nuovo intervento ha voluto puntualizzare alcune dichiarazioni fatte da lui e dal regista Scott Derrickson sul fatto che Doctor Strange 2 avrà una connotazione horror.

Non direi necessariamente che si tratta di un film horror, ma è, come ha detto Scott Derrickson, il nostro regista, sarà un grande film dell'UCM con sequenze spaventose. A questo proposito, quando ero un bambino negli anni '80, Spielberg ha fatto un ottimo lavoro. Voglio dire, ci sono sequenze orribili ne "I predatori dell'arca perduta" che io da bambino [si copre gli occhi] quando i loro volti si scioglievano. O "Il tempio maledetto", ovviamente, o "Gremlins", o "Poltergeist". Questi sono i film che hanno inventato la classificazione PG-13, comunque. È divertente avere paura in quel modo, e non in un modo orribile e tortuoso, ma un modo che è legittimamente spaventoso, perché Scott Derrickson è abbastanza bravo in questo, ma spaventoso al servizio di un'emozione esaltante.

Feige durante l'intervista ha fatto anche cenno a nuovi personaggi che vedremo in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Il prossimo film di Doctor Strange, ad esempio, presenta alcuni nuovi personaggi dell'UCM che faranno il loro debutto in quel film che non ti aspetti o non indovineresti mai, ma abbiamo trovato un modo fantastico per farlo funzionare perché vogliamo fare un particolare tipo di film e c'era un personaggio con cui avremmo sempre voluto fare qualcosa che si sarebbe adattato davvero bene al contesto.

Le parole di Feige su questi nuovi misteriosi personaggi in arrivo avranno già scatenato i fan su chi potrebbe apparire nel film, ma di tempo per fare teorie ce n'è davvero molto visto che "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" arriverà nei cinema il 7 maggio 2021.

Fonte: Collider