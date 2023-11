Star Wars News: Kevin Feige e Taika Waititi aggiornano sui loro progetti, Ke Huy Quan vorrebbe un ruolo nel franchise

Aggiornamento sul franchise di Star Wars: vi riportiamo una buona e una cattiva notizia su due progetti in mano rispettivamente al produttore Kevin Feige e al regista Taika Waititi, e vi riportiamo il desiderio dell’attore Ke Huy Quan di far parte dell’Universo di Star Wars. A chiudere l’articolo un divertente video parodia in cui il compianto Leslie Nielsen viene utilizzato per far collidere il mond di Star Wars con quello di Una pallottola spuntata.

Kevin Feige conferma voci sul suo film di Star Wars

Kevin Feige, produttore e presidente dei Marvel Studios, tempo addietro annunciò in più di un’occasione che era impegnato nello sviluppo un film di Star Wars per Lucasfilm. Purtroppo ora arriva la conferma che quel progetto è diventato uno dei tanti progetti di Star Wars accantonati.

Durante un’intervista con Entertainment Tonight, durante la premiere di The Marvels, a Feige è stato chiesto: “Che succede con il film di Star Wars? Si farà?” La risposta di Feige è stata a dir poco lapidaria: “No” mentre scuoteva la testa per sottolineare la delusione.

In precedenza Feige aveva spiegato che il suo amore per Star Wars era stata la sua porta d’accesso alla Marvel:

Sapevo di voler lavorare su questo tipo di film [film Marvel], principalmente a causa di questo film, [Star Wars]. … Ero il bambino che continuava a giocare con i giocattoli di Star Wars, forse un po’ più a lungo degli altri bambini. Avevo 10 anni quando usci “Jedi”. Avevo tutti quei [giocattoli]. La linea “Power of the Force’” è uscita nell’85, quindi non c’era un film di Star Wars da un paio d’anni e, come sai, è stato allora che Kenner ha smesso di produrre la linea “Power of the Force”. È stata l’ultima linea che hanno fatto.

Per quanto riguarda il progetto cancellato, Feige ha collaborato con lo sceneggiatore Michael Waldron (Doctor Strange nel multiverso della follia) e all’epoca dichiarò: “Adoro quel mondo e adoro l’idea di esplorare nuovi personaggi e nuovi posti in quell’universo…”

Taika Waititi smentisce voci sul suo film di Star Wars

Un paio di mesi fa c’erano voci che circolavano che davano il film Star Wars di Taika Waititi come “morto”. Ora apprendiamo dallo stesso Waititi che le voci non erano vere e che il suo film è ancora in fase di sviluppo.

Durante una chiacchierata con Entertainment Tonight, Waititi ha spiegato che sta lavorando a diversi progetti e si sta prendendo il suo tempo con il suo progetto Star Wars:

Al momento sto ancora sviluppando qualcosa con loro. Come me, hanno molti progetti in corso. Penso che spingeranno fino a quando non avrò finito questi altri progetti. Ho circa altri quattro script che sto cercando di finire. La mia cosa è che voglio prendermi il mio tempo e farlo bene. Non voglio affrettare questo film.

Waititi in precedenza aveva spiegato che sta cercando di creare qualcosa di nuovo con il franchise ed espandere l’universo oltre tutti i personaggi e i luoghi con cui abbiamo familiarità.

Waititi ha tenuto al corrente i fan del suo lavoro su Star Wars sin dall’annuncio nel 2020, in uno di questi aggiornamenti ha spiegato di essersi bloccato sulla “parte centrale” aggiungendo:

Ho davvero una buona idea al riguardo. È proprio come con tutti i film, è questa parte centrale. Ti chiedi, ‘Cosa succederà?’ E poi guardi tutti quei film che sono così fantastici, che pensi, ‘Beh, immagino che non possano incontrare qualche contrabbandiere con un aiutante alieno.

La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha parlato del progetto all’inizio dell’anno affermando che si farà, ma che non ci sono previsioni al riguardo (“Un giorno, senza dubbio”).

Waititi dopo aver confermato lo sviluppo del suo film di Star Wars è tornato a parlarne in un’intervista con Variety rilasciata in occasione della premiere del suo nuovo film Next Goal Wins, una commedia sportiva che racconta la storia vera della squadra di calcio delle Samoa americane che detiene il record negativo per la peggior sconfitta mai subita da una nazionale di calcio nella storia, quella dell’11 aprile 2001 contro l’Australia per 31-0. Con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo 2014, la squadra recluta un allenatore anticonformista caduto in miseria (Michael Fassbender) per aiutare a ribaltare il loro destino.

Tornando a Star Wars, Waititi ha detto senza mezze misure che il suo film “Farà incazzare la gente”:

Sarà…una pausa drammatica…un film di Taika Waititi. Farà incazzare la gente.

Waititi si sta riferendo a Thor: Love and Thunder, un ottimo film che ha ricevuto critiche tiepide e fatto “incazzare” un’orda di fan pubescenti della Marvel e/o spettatori non in grado di apprezzare il lavoro fatto da Waititi nel concertare, e fare di un irriverente e spassoso tutt’uno, i target e gli universi di Disney e Marvel.

Waititi ha parlato di cosa il suo stile può portare al franchise:

Guarda, penso che affinché l’universo di Star Wars si espanda, deve espandersi. Non penso di essere di alcuna utilità nell’universo di Star Wars nel fare un film in cui tutti dicono: “Oh fantastico, beh, questi sono i progetti del Millennium Falcon, ah quella è la nonna di Chewbacca”. È tutto a sé stante, è fantastico, anche se mi piacerebbe prendere qualcosa di nuovo e creare nuovi personaggi ed espandere semplicemente il mondo, altrimenti sembrerà una storia molto piccola.

Ke Huy Quan vorrebbe interpretare un ruolo in Star Wars

Dopo l’Oscar e il Golden Globe al miglior attore non protagonista per il suo ruolo nel memorabile Everything Everywhere All at Once, abbiamo potuto vedere Ke Huy Quan, attore noto negli anni ottanta per ruoli in Indiana Jones e il tempio maledetto (Short Round) e I Goonies (“Data”), cimentarsi nei panni del tecnico riparatore Ouroboros “O.B.” nella miniserie tv Marvel Loki, riuscendo anche stavolta ad infondere al suo personaggio un che di “fanciullesco” che ne ha fatto da subito il beniamino della serie.

Ke Huy Quan durante una recente intervista con Collider ha parlato del suo incontro “spudorato” con la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy in cui le ha confessato che gli piacerebbe partecipare a un progetto di Star Wars.

Adoro l’MCU. Sai, sono riuscito ad entrare in contatto con la mia famiglia di Indiana Jones durante la stagione dei premi. E, come sai, Kathleen Kennedy era la produttrice, e ora è a capo di Lucasfilm. Sono andato da lei e le ho detto: “Kathy, mi piacerebbe unirmi alla famiglia di Star Wars”. Questa è un’altra voce nella mia lista dei desideri. Ma onestamente, sono stato molto fortunato. Sono stato davvero molto fortunato…Ero spudorato quando ho visto Kathy! Mi sono avvicinato per darle un grande abbraccio. E le ho detto: “Kathy, Kathy, per favore mettimi nell’universo di Star Wars!” E cosa c’è di più fantastico, se ci pensi, è tutto sotto la famiglia Disney! Quindi ho avuto la fortuna di essere Short Round, che ora è Disney. E ora l’MCU e, sai, voglio rimanere in famiglia. Sarebbe grande.

Nel frattempo Quan vorrebbe anche ritornare nel ruolo di O.B. nell’MCU:

Non ho avuto alcuna conversazione al riguardo. Adoro O.B. Adoro interpretarlo. Mi rende così felice che il pubblico stia rispondendo a questo personaggio. Quando ho ricevuto per la prima volta la chiamata da Kevin Feige e mi ha chiesto di unirmi alla famiglia dell’MCU, gli ho chiesto: “È una cosa da fare una tantum?” O potremo vederlo di più?’ Perché lo amavo sulle pagine. E lui mi dice: “Ke, diamo sempre ai fan ciò che vogliono”.

Secondo il nostro modesto parere le strade del regista Taika Waititi e dell’attore Ke Huy Quan potrebbero incrociarsi alla perfezione nel progetto di Star Wars che Waititi sta sviluppando, sarebbe davvero un enorme piacere vedere Quan coinvolto nell’iconica “Galassia lontana lontana”.

Leslie Nielsen in Star Wars – Video Parodia