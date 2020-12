Black Panther 2 non riassegnerà il ruolo di Chadwick Boseman, lo conferma Kevin Feige

Black Panther 2 non riassegnerà il ruolo del compianto Chadwick Boseman, sembrava qualcosa di scontato, ma ora abbiamo la conferma di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios. A riportare la notizia la Disney in un comunicato ufficiale rilasciato su Twitter in cui vengono confermati anche il regista Ryan Coogler e la data di uscita.

Black Panther 2, che uscirà l’8 luglio 2022, è scritto e diretto da Ryan Coogler. Onorare l’eredità di Chadwick Boseman e il ritratto di T’Challa, @MarvelStudios non riformulerà il personaggio, ma esplorerà il mondo di Wakanda e i ricchi personaggi introdotti nel primo film.

Dopo l’improvvisa scomparsa di Chadwick Boseman abbiamo appreso di una lunga lotta dell’attore contro un cancro al colon, anche cast e troupe di Black Panther erano all’oscuro che Boseman stesse combattendo contro il cancro durante le riprese del primo film. Un percorso di cure durante il quale Boseman non ha rinunciato alla recitazione continuando a lavorare tra interventi chirurgici e chemioterapia dimostrando una grande forza e una passione che vanno onorati. Per il sequel ci sono state varie ipotesi su chi sarebbe diventato il nuovo Black Panther, tra i candidati la principessa Shuri di Letitia Wright, ma sinceramente nessuno ha mai pensato o ipotizzato un recasting dello T’Challa di Boseman, tanto che Feige ha confermato questa intenzione durante l’evento “Disney Investor Day” in cui ha anche escluso l’utilizzo di CGI per riportare l’attore in “Black Panther 2”.

Marvel sembra quindi voler realizzare “Black Panther 2” rispettando appieno l’eredità di Boseman e una Pantera Nera donna potrebbe essere una scelta particolarmente azzeccata per lanciare una supereroina afroamericana con il cast che presenta diverse candidate oltre a Letitia Wright, vedi la Nakia di Lupita Nyong’o o la Okoye di Danai Gurira, capo della Dora Milaje, le guardie del corpo reali di T’Challa. “Black Panther 2” come confermato dal comunicato sarà nei cinema l’8 luglio 2022.

Fonte: Disney