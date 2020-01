A Quiet Place 2: nuovo trailer del sequel con Emily Blunt, Cillian Murphy e Djimon Hounsou

Di Pietro Ferraro giovedì 2 gennaio 2020

Il sequel "A Quiet Place 2" con Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy e Djimon Hounsou arriva nei cinema il 19 marzo 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di A Quiet Place 2 sequel di una della sorprese del 2018, il thriller post-apocalittico A Quiet Place - Un posto tranquillo di John Krasinski che ha scritto e diretto questo sequel che vedrà protagonisti i superstiti della famiglia Abbott: la madre Evelyn Abbott (Emily Blunt) e i figli Regan (Millicent Simmonds) e Marcus (Noah Jupe) con al seguito anche un neonato, l'ultimo nato della famiglia.

In A Quiet Place Part II continua a seguire la famiglia Abbott che lotta per sopravvivere in uno scenario post-apocalittico pieno di mostri praticamente ciechi, ma che cacciano le loro prede grazie ad udito ultra-sensibile. Il capofamiglia Lee Abbott, interpretato nel primo film da John Krasinski, è morto per proteggere la sua famiglia e toccherà quindi alla madre Evelyn guidare in un luogo sicuro, se mai ce ne fosse uno, i suoi figli.

Il cast del sequel, in uscita il 19 marzo 2020, conta due nuovi arrivati: Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

A seguito degli eventi mortali nella loro casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano a lottare e a sopravvivere in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano attraverso il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Fonte: Collider