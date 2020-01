Birds of Prey, Margot Robbie conferma che "Jared Leto non ci sarà"

Di Federico Boni sabato 4 gennaio 2020

Jared Leto non comparirà in Birds of Prey. È ufficiale.

Birds of Prey: spot tv 'Game Awards' e due nuove locandine ufficiali Margot Robbie tornerà nei panni di Harley Quinn nello spin-off "Birds of Prey" nei cinema dal 6 febbraio 2020. A un mese dall'uscita al cinema di Birds of Prey, Margot Robbie, protagonista indiscussa nonché produttrice dello spin-off al femminile di Suicide Squad, ha confermato quanto rumoreggiato per mesi.

Il Joker di Jared Leto, suo eterno amore tanto nei fumetti quanto in sala, non ci sarà. Non un cameo, un flashback, nulla di nulla. La sua Harley Quinn e il Joker, infatti, si sono lasciati.



A dirla tutta non ho mai capito perché Harley Quinn volesse stare in una relazione con il Joker che, per la maggior parte del tempo, la vuole uccidere.

La Robbie ha poi lodato il Joker di Todd Phillips, e l'interpretazione da Oscar di Joaquin Phoenix, sottolineando però come Birds of Prey non seguirà lo stile di quel film. Christina Hodson, sceneggiatrice, ha invece ribadito che non dovremo aspettarci un sequel di Suicide Squad, tra le altre cose in odore di reboot con James Gunn alla regia, bensì un film a parte, indipendente, tutto incentrato sulla Quinn e sulle sue compagne d'avventura.

Diretto da Cathy Yan, il film vede al fianco di Margot attrici come Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain e Rosie Perez come Renee Montoya, senza dimenticare Ewan McGregor nei panni di Black Mask e Chris Messina come Victor Zsasz, oltre ad Ali Wong, Robert Catrini, Steven Williams e Derek Wilson.

Fonte: Comingsoon.net