Jared Leto e Jamie Lee Curtis nel cast del reboot “La casa dei fantasmi”, “Joker 2” uscirà nelle sale nel 2024

Film Haunted Mansion: trama, logo ufficiale e tutte le anticipazioni sul reboot La casa dei fantasmi

Il cast de La casa dei fantasmi va completandosi, gli ultimi due acquisti sono Jared Leto visto di recente in Morbius e Jamie Lee Curtis che rivedremo il 21 ottobre in Halloween Kills. per quanto riguarda i ruoli, Leto interpreterà il Fantasma Hatbox mentre Curtis sarà Madame Leota, la testa disincarnata di una sensitiva che vive all’interno di una sfera di cristallo.

Curtis e Leto si uniscono ai già confermati LaKeith Stanfield (Knives Out), Tiffany Haddish (Bad Trip), Owen Wilson (Loki), Danny DeVito (Jumanji: The Next Level), Rosario Dawson (Zombieland 2) e Chase Dillon (The Underground Railroad).

Il film è diretto da Justin Simien (Bad Hair, Dear White People) e prodotto da Guillermo del Toro, Brigham Taylor (Tomorrowland) e Dan Lin (Aladdin). Jonathan Eirich (Aladdin), Nick Reynolds (Easter Sunday), Tom Peitzman (Il Re Leone) e del Toro sono i produttori esecutivi. Il film è basato su un’idea di Guillermo del Toro dal ComiCon 2010.

In questa misteriosa avventura, un dottoressa (Rosario Dawson) e suo figlio di 9 anni (Chase Dillon), cercando di iniziare una nuova vita, si trasferiscono in una villa stranamente conveniente a New Orleans, solo per scoprire che il posto riserva molto di più di quanto da loro contrattato. Alla disperata ricerca di aiuto, contattano un prete (Owen Wilson), che, a sua volta, chiede l’aiuto di uno scienziato vedovo diventato esperto di paranormale fallito (LaKeith Stanfield), una sensitiva del quartiere francese (Tiffany Haddish) e uno storico irritabile (Danny DeVito). Haunted Mansion uscirà nelle sale il 10 marzo 2023.

Film Joker 2 sarà un musical, Lady Gaga in trattative per il ruolo di Harley Quinn

Joker 2 del regista Todd Phillips, attualmente intitolato Joker: Folie à Deux, uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024. Sulla trama si sa molto poco, sappiamo che sarà un musical con Joaquin Phoenix che reciterà nel film insieme a Lady Gaga, che dovrebbe interpretare la spalla di Joker, Harley Quinn.Phoenix per il sequel percepirà un compenso di 20 milioni di dollari.

Phillips parlando del sequel ha chiarito alcuni punti sull’approccio che intende avere:

Non potrebbe essere solo questo film folle e selvaggio sul ‘Principe pagliaccio del crimine’. Dovrebbe avere una certa risonanza tematica in un modo simile a quello che abbiamo fatto. Perché penso che alla fine sia questo il motivo per cui il film si farà, è per quello che sta succedendo al di sotto. Così tanti film parlano della scintilla, e questo riguarda la polvere. Se potessi catturarlo di nuovo in un modo reale, sarebbe interessante.

Nel frattempo ci sono voci che la Warner Bros. Discovery, mentre deve ancora decidere cosa farà con il film The Flash a seguito degli eventi che hanno coinvolto Ezra Miller, pare siano intenzionati a non far uscire il film Batgirl. Il film era stato originariamente sviluppato per HBO Max e poi è stato riferito che c’era la possibilità di vederlo nelle sale, purtroppo se le voci si rivelassero vere il film non uscirà proprio.

Jokee 2 è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Falla di Bad Boys 3 e del nuovo Scream e vede come protagonisti Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon, Michael Keaton che torna come Batman, Brendan Fraser sarà l’antagonista principale e JK Simmons sarà il Commissario Gordon, il padre di Batgirl. Lo studio ha investito 90 milioni di dollari in Batgirl e sarebbe davvero una follia accantonarlo. Secondo la fonte (viaThe Wrap) il film semplicemente non funziona e non sarebbe all’altezza dei piani dello studio.