Morbius con Jared Leto è davvero così brutto? Recensione, curiosità e scene dopo i titoli di coda

Film Morbius: due spot tv in italiano e nuove featurette del film con Jared Leto

Morbius ha finalmente debuttato nei cinema italiani, il film con Jared Leto nei panni del “Vampiro vivente” dei fumetti Marvel era molto atteso poiché parte del nuovo universo condiviso di Sony noto come Sony Spider-Man Universe (SSU). Si tratta di un universo formato da film dedicati ad antagonisti e antieroi di Spider-Man che già conta all’attivo due film di Venom con protagonista Tom Hardy che a dire il vero hanno mostrato più di qualche pecca.

Morbius, definito “Il Vampiro Vivente”, è stato introdotto nelle pagine di Marvel Comics nell’albo “The Amazing Spider-Man n.101”. Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato il personaggio che non è un vampiro nel senso tradizionale. Il Dr. Michael Morbius in realtà è un vampiro nato in laboratorio dopo una serie di esperimenti che ha eseguito su se stesso per curare una rara malattia del sangue. Morbius ha sviluppato zanne e bisogno di sangue per sopravvivere, ma quando morde le sue vittime non si trasformano in vampiri. Nonostante il suo status iniziale di antagonista horror di Spider-Man, Morbius è diventato con il tempo un antieroe “cupo, grintoso e tragicamente imperfetto”.

“Morbius” è diventato il bersaglio della critica e non solo, il film creato per aderire al nuovo universo condiviso di Sony di fatto presenta gli stessi problemi che a suo tempo hanno afflitto il “Venom” originale con Tom Hardy, che dal canto suo ha guadagnato qualche punto quando nel sequel è stato inserito un antagonista degno di questo nome con Woody Harrelson / Carnage. In molti si sono lamentati della mancanza di umorismo in Morbius, un’affermazione che sfiora il ridicolo: se avevamo trovata forzata la comicità alla “Strana coppia” infusa nei film di Venom, che ha letteralmente ammazzato la venatura horror del personaggio, inserire umorismo in una storia cupa e horror come quella di un uomo malato che cercando di curarsi si trasforma in un brutale vampiro sarebbe stato davvero troppo. In realtà un pizzico di humour ben calibrato lo infonde il Milo Morbius di Matt Smith, che come capita spesso con gli antagonisti ruba la scena al protagonista, vedi i Joker di Jack Nicholson e Heath Ledger , instaurando sullo schermo una dicotomia vampiresca agli antipodi simile a quella di Brad Pitt e Tom Cruise in Intervista con il vampiro, il tormentato Michael non sopporta la sua condizione e la vive come una malattia mentre il rinato Milo abbraccia con tutto l’entusiasmo possibile il suo nuovo status di predatore.

Oltre a personaggi non caratterizzati a dovere, e qui siamo d’accordo con le critiche, a “Morbius” s’imputa anche l’utilizzo di effetti speciali scadenti, critica questa davvero fuori luogo. In realtà gli effetti speciali utilizzati nel film non sono scadenti, ma spesso capita di sconfinare nel tecnico con troppa nonchalance, finendo per confondere una scelta estetica con una carenza tecnica; possiamo comprendere che l’effetto nebbia scelto per i combattimenti, nel tentativo di ammiccare ad uno dei classici poteri dei vampiri che peraltro noi abbiamo apprezzato, potrebbe creare confusione o non piacere a livello visivo, ma sarebbe meglio non mettersi a criticare a livello qualitativo aspetti così squisitamente tecnici. Non ci è piaciuta invece la scelta di non miscelare make-up e CG per quanto riguarda i volti dei vampiri, l’effetto di un trucco prostetico magari supportato dal computer avrebbe reso il tutto più realistico, ma abbiamo appreso che è stato lo stesso Jared Leto a spingere per l’utilizzo di CG , forse spaventato dalle lunghe e snervanti sessioni di trucco che lo avrebbero visto coinvolto.

Dopo il monito rappresentato dai travagli affrontati dall’Universo Esteso DC, il franchise di Spider-Man riavviato ben due volte e le critiche ai due film di “Venom” sembra che il Sony Spider-Man Universe (SSU) purtroppo necessiti ancora di una messa a punto. Il successo d’incassi dei due “Venom” che insieme hanno totalizzato la bellezza di 1 miliardo e 358 milioni di dollari a fronte di critiche negative, forse hanno dato un po’ troppa sicurezza in casa Sony e Morbius ne è la prova tangibile. Con un regista diverso, non c’è ne voglia Daniel Espinosa, che avrebbe privilegiato il lato horror dell’operazione rispetto all’elemento “action”, reso meno bidimensionali i personaggi e creato un atmosfera diversa da quella di stampo “scientifico” che abbiamo visto imperare sullo schermo, puntando ad un elemento sovrannaturale più spiccato, forse Morbius sarebbe stato un altro film e oggi saremmo qui a discutere di altro. Detto ciò la risposta alla domanda da cui siamo partiti “Morbius è davvero così brutto?” la risposta è no, è solo un film che pecca di personalità e seppur intrattenendo, lo fa senza il vigore che ci si aspetta da operazione di questo tenore, la parola “brutto” per il momento la teniamo da parte per un’altra occasione.

La scena dopo i titoli di coda

Come nella tradizione dei film Marvel e non solo, “Morbius” presenta scene dopo titoli di coda che hanno il compito di preparare il pubblico per il futuro del nuovo universo condiviso di Sony. Morbius ha due scene una durante e una dopo i titoli di coda. Entrambe includono Adrian Toomes (Michael Keaton), alias l’Avvoltoio, il villain introdotto in Spider-Man: Homecoming. La prima scena dei titoli di coda mostra la frattura tra gli universi aperta da Doctor Strange in Spider-Man: No Way Home e Adrian che appare misteriosamente in una cella di prigione nell’universo di Morbius (Jared Leto). Non capendo come ci sia arrivato, le autorità decidono di rilasciarlo. La seconda scena mostra Adrian che incontra Morbius, stavolta indossando il suo costume da Avvoltoio, per proporgli di collaborare. Toomes suggerisce anche di reclutare altri come lui e Morbius, persone con poteri speciali o tecnologia che non hanno paura di infrangere le regole per ottenere ciò che vogliono. Anche se le due scene non sembrano a prima vista implicare molto, in realtà questa collaborazione tra Morbius e Avvoltoio lascia intendere che all’orizzonte si prospetta un film su Sinistri Sei, progetto che un tempo era legato ai film The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield.

I Sinistri Sei debuttano nei fumetti nel 1964 con una formazione originale che includeva Doctor Octopus, Avvoltoio, Electro, Mysterio, Sandman e Kraven il cacciatore e la loro missione era quella di sconfiggere Spider-Man. I sei membri sono cambiati e si sono moltiplicati nel corso degli anni quando alcuni membri sono morti o se ne sono andati, consentendo ad altri come ad esempio Venom, che ha sostituito temporaneamente il Doctor Octopus e Hobgoblin subentrato al defunto Kraven di entrare nel gruppo. Per quanto riguarda Morbius, il personaggio debutta nei “Sinistri Sessantasei”, una versione del team composta da sostituzioni olografiche di vari nemici di Spider-Man come Avvoltoio, Carnage, Demogoblin, Doctor Octopus, Electro, Green Goblin, Hobgoblin, Kingpin, Kraven il cacciatore, Lizard, Mysterio, Rhino, Sandman, Scorpion e Shocker.

L’Avvoltoio di Michael Keaton è stato ben accolto dai fan e sarà un punto di forza su cui imbastire una squadra di supercriminali nel nuovo universo Sony. Il grande successo di Spider-Man: No Way Home e la citazione di Spider-Man nella scena dei titoli di coda di Morbius lascia aperta la porta ad un eventuale ritorno via multiverso nei film dell’universo Sony di Spider-Man, ma quale? I fan hanno chiesto a gran voce il ritorno di Andrew Garfield in un potenziale The Amazing Spider-Man 3 e rispetto a Tobey Maguire e ad alcune dichiarazioni di Tom Holland su una sua potenziale uscita di scena a favore di un Peter Parker più maturo, la candidatura di Garfield appare ancora più plausibile.

Curiosità

