Freaky Friday 2: iniziate le riprese di “Quel pazzo venerdì 2” con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Un video dal set pubblicato su Instagram da Walt Disney Studios, che ritrae Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, conferma riprese in corso per il sequel/reboot Un pazzo Venerdì 2 aka Freaky Friday 2.

La didascalia del video riporta una data di uscita fissata al 2025: “Le Coleman sono tornate e arriveranno nei cinema nel 2025! Il sequel di Quel pazzo venerdì è ora in produzione!”.

Filming has begun on ‘FREAKY FRIDAY 2.’ pic.twitter.com/iel02c7249 — Film Updates (@FilmUpdates) June 24, 2024

La Disney anticipa che il nuovo film “riprende anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato una crisi d’identità. Anna ora ha una figlia tutta sua e una futura figliastra. Mentre affrontano la miriade di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che un fulmine potrebbe effettivamente colpire due volte.”

Altri attori del cast orIginale che tornano includono Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. I nuovi arrivati ​​includono Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan e saranno diretti da Nisha Ganatra.

Quel pazzo venerdì 2 – Il video ufficiale dal set

Sia nel film originale del 1976 che nel riavvio del 2003, una madre e una figlia non riescono a comprendere l’una i biosogni dell’altra e questo crea parecchia frustrazione tra le due. Ad un certo punto subentra il desiderio di far provare all’altra rispettive pressioni e problemi quotidiani. Come si suol dire fai molta attenzione a ciò che desideri poiché qualcosa di sovrannaturale si innesca portando ad uno scambio di corpi della durata di un giorno tra madre e figlia con tutti gli insegnamenti e spassose situazioni paradossali che ne conseguiranno.

Lindsay Lohan spotted arriving on the set of FREAKY FRIDAY 2 in Los Angeles today pic.twitter.com/KDi9vTMa3v — Lindsay Lohan Fan Updates (@lavitalohan) June 25, 2024

Freaky Friday 2 – Il franchise originale

Il soggetto originale è tratto dal romanzo per ragazzi del 1972 A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers adattato per il grande schermo la prima volta nel 1976 come Tutto accadde un venerdì con protagoniste Jodie Foster e Barbara Harris. Il secondo adattamento, stavolta per la tv, dal titolo “Freaky Friday” è uscito nel 1995 con protagoniste Shelley Long e Gaby Hoffman. “Quel pazzo venerdì” di Mark Waters con Curtis e Lohan è uscito nel 2003, seguito a distanza di diversi anni da un musical Disney Channel Original Movie del 2018 con Cozi Zuehlsdorff e Heidi Blickenstaff.

l’elemento al centro del film, lo scambio di corpi di origine sovrannaturale, ha avuto anche un paio di precedenti versioni declinate al maschile in Tale padre tale figlio film con Dudley Moore e Kirk Cameron uscito nel 1987 e ViceVersa – Due vite scambiate del 1988 con Judge Reinhold e Fred Savage e una recente versione commedia horror dal titolo Freaky diretta da Christopher Landon e interpretata da Kathryn Newton e Vince Vaughn. Anche in Italia è uscita di recente una commedia che ricorre allo stesso escamotage narrativo, Moglie e marito di Simone Godano con Pierfrancesco Favino Kasia Smutniuak.

Oltre a film come Genitori in trappola e Mean Girls, “Quel pazzo venerdì” è uno dei film che hanno contribuito a lanciare la carriera di Lohan. Anche Curtis è diventata una star in giovane età, grazie al franchise di Halloween a cui è tornata di recente e che negli anni 80 l’hanno lanciata nel genere horror come Scream Queen. Sono seguiti ruoli in Una poltrona per due, Un pesce di nome Wanda, Papà ho trovato un amico, True Lies fino ad ottenere un Oscar come migliore attrice non protagonista per il suo recentissimo lavoro in Everything Everywhere All at Once.