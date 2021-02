Jamie Lee Curtis nel cast del film “Borderlands” di Eli Roth

Jamie Lee Curtis, icona horror e “scream queen” nota per il ruolo di Laurie Strode nella saga horror Halloween è salita a bordo dell’adattamento cinematografico live-action del videogioco Borderlands diretto da Eli Roth. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Curtis si è ufficialmente unita ai colleghi Cate Blanchett e Kevin Hart.

Blanchett è a bordo come la sirena Lilith dai poteri mistici, Hart è l’esperto soldato Roland e Curtis interpreterà invece Patricia Tannis, uno dei personaggi secondari più importanti del videogioco. Trattasi di una scienziata e archeologa con la passione di scoprire civiltà perdute. Possiede un disturbo di personalità che la rende immune alla paura. Nel “Borderlands” originale Tannis viene inviata su Pandora con lo scopo di trovare e aprire la Cripta. In Borderlands 3 il ruolo di Tannis si amplia, il personaggio di unisce definitivamente ai Crimson Raider di Roland e li aiuta nella lotta contro i Gemelli Calypso.

Il franchise videoludico “Borderlands” lanciato nel 2009 è ambientato su Pandora, un pianeta ai margini della galassia che diventa una sorta di Far West dove vige la legge del più forte e violento. Il videogioco originale ha generato altri tre giochi sparatutto in prima persona ed uno spin-off, l’avventura grafica interattiva grafico Tales from the Borderlands.

Avi Arad e Ari Arad sono produttori di “Borderlands” attraverso la loro Arad Productions con Erik Feig di Picturestart. I produttori esecutivi sono Randy Pitchford, produttore esecutivo del franchise di videogiochi “Borderlands” e fondatore di Gearbox Entertainment, e Strauss Zelnick, presidente e CEO di 2K, sussidiaria della Take-Two Interactive.

James Myers e Aaron Edmonds stanno supervisionando il progetto per conto di Lionsgate. Emmy Yu sta supervisionando il film per Arad Productions. Lucy Kitada e Royce Reeves-Darby stanno supervisionando per Picturestart.

Eli Roth dirigerà “Borderlands” da una sceneggiatura di Craig Mazin, che sta attualmente sviluppando la serie tv The Last of Us per HBO. Rivedremo Jamie Lee Curtie nei panni di Lauri Strode in Halloween Kills e Halloween Ends in uscita rispettivamente a ottobre 2021 e 2022.