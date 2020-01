Villetta con ospiti: trailer del film noir con Marco Giallini e Vinicio Marchioni

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 gennaio 2020

Marco Giallini, Michela Cescon, Bebo Storti e Vinicio Marchioni per "Villetta con ospiti", il nuovo film di Ivano De Matteo.

Academy Two ha reso disponibile un trailer di Villetta con ospiti, il nuovo film del regista Ivano De Matteo (La vita possibile) in uscita nei cinema il 30 gennaio.

Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.

Ivano De Matteo dopo La bella gente (2009) e Gli equilibristi (2012) torna a narrare di famiglia e società, ma stavolta indugia sulle crepe che s'intravedono appena su facciate all'apparenza intonse, crepe e ombre su cui il cinema italiano di un tempo avrebbe riso e ironizzato, ma De Matteo fa un passo in più, mette in evidenza le ombre con una punta di nichilismo, miscelando commedia e noir per raccontarci anche il lato più oscuro e disturbante della provincia italiana che spesso nasconde i segreti più inconfessabili.

Il cast è completato da Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erica Blanc, Cristina Flutur, Monica Billiani, Tiberiu Dobrica, Bebo Storti e con la partecipazione di Vinicio Marchioni.