Tenet di Christopher Nolan, ecco quanto è costato

Di Federico Boni venerdì 10 gennaio 2020

Solo Il Cavaliere Oscuro - il RItorno è costato di più di Tenet, nella filmografia di Nolan.

Tenet: primo trailer italiano del film di Christopher Nolan Tenet, il nuovo misterioso film di Christopher Nolan, arriva nei cinema il 17 luglio 2020. 225 milioni di dollari di budget, ai quali aggiungere una campagna di lancio a più zeri. Secondo quanto riportato da Variety, tanto avrebbe speso la Warner Bros. per Tenet, ultimo film di Christopher Nolan in arrivo il 17 luglio prossimo. Collider e Deadline parlano invece di un budget da 205 milioni. Siamo comunque lì, sopra i 200.

Volendo fare dei paragoni con le fatiche passate del regista, Inception costò 160 milionidi dollari (e ne incassò 829,895,144). Interstellar costò 165 milioni (e ne incassò 677,471,339). Dunkirk costò 100 milioni di dollari (e ne incassò 526,940,665). Il cavaliere oscuro - Il ritorno rimane ad oggi il film più costoso di Nolan: 250 milioni di dollari di budget, ben ripagati dai 1,081,041,287 dollari incassati. Il Cavaliere Oscuro, invece, si fermò ai 185 milioni di dollari di costo, incassando poco più di un miliardo in tutto il mondo.

Di Tenet, come vuole la tradizione nolaniana, si sa poco o nulla, se non che sia ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, con John David Washington mattatore al fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Himesh Patel, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Kenneth Branagh e ovviamente il portafortuna di Nolan, Michael Caine. Alle musiche Ludwig Göransson, già visto all'opera con Black Panther, Creed e più recentemente con il meraviglioso tappeto musicale di The Mandalorian, serie Disney +.