Bloodshot: nuovo trailer italiano del film con Vin Diesel

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 gennaio 2020

L'acclamato fumetto "Bloodshot" arriva al cinema con protagonista Vin Diesel.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vin Diesel è il super-soldato Ray Garrison resuscitato e potenziato con nanotecnologia nel nuovo trailer italiano di Bloodshot, l'action fantascientifico in arrivo nei cinema il 12 marzo.

Il film è basato sul fumetto bestseller "Bloodshot" di Valiant Entertainment edito in Italia dalla Star Comics. Bloodshot è uno dei personaggi più famosi degli 80 milioni di fumetti venduti del Valiant Universe, con oltre 7 milioni di fumetti venduti in tutte le lingue. Il primo numero di Bloodshot, che da solo ha venduto oltre un milione di copie, è stato insignito del premio "Miglior fumetto" da Diamond Distributors (il distributore leader del settore del fumetto americano).

La trama ufficiale:





Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti istantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

"Bloodshot" è diretto dall'esordiente Dave Wilson, un esperto in effetti visivi che oltre ad aver collaborato al film Avengers: Age of Ultron ha creato trailer e sequenze cinematiche per svariati videogiochi tra cui Mass Effect 2, Halo Wars, Warhammer 40,000: Dawn of War e tre titoli della serie Star Wars: The Old Republic.

Il cast del film è completato da Guy Pearce, Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Lamorne Morris, Toby Kebbell, e Talulah Riley.