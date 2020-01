Bad Boys 4 già in sviluppo

Di Federico Boni venerdì 17 gennaio 2020

Will Smith e Martin Lawrence saranno di nuovo sul set con Bad Boys 4.

Bad Boys For Life: trailer italiano e nuova data di uscita di Bad Boys 3 Will Smith e Martin Lawrence tornano nei cinema italiani il 20 febbraio 2020 per un terzo film della serie action "Bad Boys". Tra un mese esatto Bad Boys for Life, 3° capitolo della saga, arriverà nei cinema d'Italia, ma in casa Sony sono talmente convinti di far cassa con il ritorno in sala di Will Smith e Martin Lawrence dall'aver già dato il via al 4° capitolo del franchise. Parola dell'Hollywood Reporter, secondo cui il co-sceneggiatore di Bad Boys for Life, Chris Bremner, scriverà anche lo script di Bad Boys 4. Confermatissimi, ovviamente, sia Smith che Lawrence, mentre non è chiaro se Adil El Arbi & Bilall Fallah torneranno dietro la macchina da presa.

In Bad Boys for Life, da oggi nei cinema d'America e con previsioni da 35/50 milioni al debutto, Mike Lowrey e Marcus Burnett tornano a fare squadra con una unità d'élite per fermare le attività di un pericoloso criminale di Miami a capo del locale cartello della droga. Nel cast novità come Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton, Jacob Scipio, Paola Nuñez e DJ Khaled.

I primi due film di Bad Boys sono stati diretti da Michael Bay, nel 1995 e nel 2003, con Peter Craig (Bad Boys 2), Joe Carnahan (The A-Team) e Chris Bremmer in questo caso allo script, e il solito Jerry Bruckheimer produttore.

Fonte: Comingsoon.net