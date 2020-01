May the Devil Take You 2: trailer del sequel horror indonesiano che strizza l'occhio a Evil Dead

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

Arriva un sequel per l'horror indonesiano "May the Devil Take You" di Timo Tjahjanto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito Bloody Disgusting ha reso disponibile un trailer del film horror May the Devil Take You 2, sequel dell'horror indonesiano May the Devil Take You che raccontava di due sorelle che scopriranno verità oscure nella vecchia villa del padre caduto in un misterioso coma.

Il trailer del sequel partendo da un flashback con Alfie (Chelsea Islan) e la sua sorellastra Nara (Hadijah Shahab) bambine, ritroviamo una Alfie adulta ancora perseguitata dal senso colpa che crede o forse spera solamente che il suo incubo sia finito. Scoprirà di essere in errore, il terrore in realtà è appena iniziato e i pericoli che la attendono in agguato nell'oscurità sono ancor più minacciosi.

Alla regia di "May the Devil Take You 2" ritroviamo l'indonesiano Timo Tjahjanto cha parlando del sequel ha dichiarato: "Se il primo film può essere definito horror classico, il secondo film questa volta è più rock and roll".

Il film originale strizzava l'occhio al cult La Casa aka Evil Dead di Sam Raimi e questo secondo film segue quella stessa fonte d'ispirazione, le immagini del trailer includono libri mistici, possessioni demoniache e una cantina, insomma Tjahjanto dopo aver ammiccato a Raimi nel primo film, qui prende un po' troppo coraggio e sembra realizzare un quasi remake mixando elementi dei primi due film di Evil Dead. Ricordiamo che il cult di Raimi ha fornito ispirazione a diversi horror in giro per il mondo, ve ne segnaliamo un paio: lo svedese Wither e in maniera più ampia e intrigante il neozelandese Deathgasm.

Chelsea Islan che torna nei panni di Alfie ha dichiarato: "Ora nel secondo film, la trama è più ampia perché Alfie si sente un'estranea rispetto ai molti personaggi, ma per qualche ragione Alfie deve unirsi a loro per risolvere il mistero".

Il cast del sequel include Chelsea Islan, Shareefa Daanish, Karina Suwandhi, Aurélie Moeremans, Ruth Marini, Baskara Mahendra, Hadijah Shahab, Arya Vasco, Karina Salim, Widika Sidmore e Lutesha,

"May the Devil Take You 2" debutta nei cinema indosiani il 27 febbraio 2020.