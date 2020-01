Sonic - Il Film: nuovi spot tv in italiano e locandine ufficiali del live-action

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 gennaio 2020

Sonic, il riccio blu dei videogiochi SEGA, approda nei cinema italiani il 13 febbraio 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

L'amato riccio blu velocista dei videogiochi SEGA è pronto per il debutto sul grande schermo dopo un "restyling" applicato in corsa del look del protagonista chiesto a gran voce dai fan e dal creatore del videogioco originale.

Il 13 febbraio Sonic - Il Film arriva nelle sale italiane e per ingannare l'attesa abbiamo selezionato un nuovo spot tv e un set di nuove locandine in cui è ritratto il cast principale che oltre a Sonic (doppiato in italiano dal rapper Rocco Hunt) include il malvagio Dr. Ivo "Eggman" Robotnik di Jim Carrey (voce italiana di Roberto Pedicini doppiatore ufficiale di Carrey), James Marsden nei panni dello sceriffo Tom "Lord Ciambella" Wachowski nonché alleato umano di Sonic e Tika Sumpter in quelli di Annie "Maddie" Wachowski, l'affascinante moglie di Tom.

Il film è diretto dall'esordiente Jeff Fowler e scritto da Pat Casey e Josh Miller. Fowler è un artista di effetti visivi nominato all'Oscar per il corto d'animazione Gopher Broke (2004). Per quanto riguarda la colonna sonora è stato reclutato il compositore Tom Holkenborg che aveva già collaborato con il produttore esecutivo del film Tim Miller sul film Deadpool. A bordo anche il rapper texano Riff Raff che oltre ad apparire nel film ha anche partecipato alla colonna sonora.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Gli effetti visivi del film sono forniti da Moving Picture Company (MPC), Marza Animation Planet, Blur Studio, Trixter e Digital Domain. Il team di produzione ha creato una versione realistica di Sonic usando l'animazione al computer e utilizzando Ted, l'orsacchiotto vivente dei film, come riferimento per inserire un personaggio CG in un ambiente reale. Il produttore esecutivo Tim Miller a proposito dell'utilizzo di pelliccia digitale su Sonic ha dichiarato: "Sarebbe strano e sembrerebbe correre nudo se fosse una specie di lontra. Era sempre, per noi, pelliccia, e non abbiamo mai considerato nulla di diverso. È parte di ciò che lo integra nel mondo reale e lo rende una vera creatura". Miller ha dichiarato che Sega non era "del tutto felice" del design degli occhi separati di Sonic.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il videogioco Sonic the Hedgehog debutta nel 1991 per Sega Genesis per rimpiazzare in veste di nuovo personaggio mascotte Alex Kidd e per competere con la mascotte di Nintendo, Mario. Il successo del videogioco ha aiutato Sega a diventare una delle principali società di videogiochi durante l'era a 16 bit dei primi anni '90. "Sonic the Hedgehog" è il franchise di punta di Sega e uno dei franchise di videogiochi più venduti di sempre con 89 milioni di vendite registrate a marzo 2011 e un incasso di oltre 5 miliardi di dollari registrati nel 2014. La somma delle vendite in serie e dei download di giochi per cellulare free-to-play sono pari a 920 milioni. Diversi giochi di Sonic appaiono nelle liste dei più grandi giochi di tutti i tempi, e la serie ha influenzato Internet e la cultura popolare, così come i giochi con mascotte animali.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]