Un figlio di nome Erasmus: trailer della commedia con Luca e Paolo

Di Pietro Ferraro giovedì 30 gennaio 2020

Luca, Paolo, Ricky Memphis e Daniele Liotti in trasferta in Portogallo in una commedia su amicizia e paternità - Al cinema dal 26 marzo 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]



Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer ufficiale di Un figlio di nome Erasmus, la commedia di Alberto Ferrari (Tra due donne, La terza stella) in arrivo nei cinema il 26 marzo.

Sulla scia di Immaturi e Immaturi - Il viaggio Luca e Paolo tornano al cinema in un altro film corale che racconta del viaggio in Portogallo di quattro amici quarantenni (Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti) tutti potenziali papà di un figlio di cui ignoravano l'esistenza.

La trama ufficiale:

Quattro amici quarantenni − Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo − vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.

Il cast è completato da Filipa Pinto, Carol Alt, Giorgio Gobbi, Giulia Galiani, Valentina Corti, Valentina Illuminati, Fernando Rodrigues, Elena Vanni e Giordana Faggiano.