The Witcher: il film anime sarà incentrato su Vesemir

Di Pietro Ferraro venerdì 31 gennaio 2020

Netflix ha rivelato titolo e trama dello film anime ispirato alla serie tv "The Witcher".

La serie tv The Witcher fruirà di un film anime, ma non vedrà protagonista il Geralt di Henry Cavill bensì il mentore e figura paterna di quest'ultimo, Vasemir.

Creata da Lauren S. Hissrich e basata su romanzi e racconti fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, la serie tv The Witcher di Netflix incentrata su un cacciatore di mostri è diventata la seconda serie per importanza del servizio streaming del 2019, subito dietro a Stranger Things.

Hissrich ha recentemente rivelato che il film anime di The Witcher intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf si concentrerà su Vesemir mentre "inizia il suo viaggio da stregone dopo che il misterioso Deglan lo rivendica attraverso la Legge della Sorpresa".

Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata per lo spin-off, ma nel frattempo Netflix ha rinnovato The Witcher per una seconda stagione.

Vesemir ha cresciuto molti witcher, incluso me. I suoi seguaci lo considerano come un padre adottivo. Fu una delle poche persone a sopravvivere all'assalto a Kaer Morhen. Era ben consapevole dell'odio che molta gente nutriva nei confronti dei witcher.

Fonte: Screenrant