Boss Level: prime immagini dell'action fantascientifico con Frank Grillo e Mel Gibson

Di Pietro Ferraro domenica 2 febbraio 2020

Frank Grillo è un ex soldato bloccato in un loop temporale con un'orda di assassini professionisti nel nuovo action-thriller del regista di "A-Team" e "The Grey".

Il sito Collider ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Boss Level, un nuovo action-thriller fantascientifico diretto dal regista Joe Carnahan.

Il film sfrutta l'ecamotage del loop temporale, visto di recente nel fantascientifico Edge of Tomorrow con Tom cruise e nel thriller Auguri per la tua morte di Blumhouse, e segue Frank Grillo nei panni di un ex soldato delle forze speciali costretto a rivivere all'infinito il giorno della sua morte, mentre cerca di capire come uscirne.

Il film è interpretato anche da Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Annabelle Wallis, Ken Jeong e l'ex giocatore di football americano Rob Gronkowski.

Joe Carnahan in precedenza ha diretto l'action-thriller Smokin' Aces, portato l'A-Team sul grande schermo e diretto Liam Neeson in fuga da un branco di lupi affamati in The Grey. "Boss Level" segna il ritorno di Carnahan dietro la macchina da presa a sei anni dal thriller Stretch - Guida o muori. Nel frattempo il regista ha diretto episodi di The Blacklist, prodotto l'action-thriller Point Blank - Conto alla rovescia che ha visto protagonista Frank Grillo e scritto il remake Il giustiziere della notte - Death Wish con Bruce Wilis e il sequel Bad Boys 3.

La trama ufficiale:





Intrappolato in un loop temporale che ripete costantemente il giorno del suo omicidio, l'ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre indizi su un progetto governativo segreto che potrebbe sbloccare il mistero dietro la sua morte prematura. In una corsa contro il tempo, Pulver deve capire come uscire dal loop e salvare la sua famiglia mentre da la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma del governo e supera abili e spietati assassini determinati a tenerlo fuori dalla verità.







Thanks to @Collider, we have our first official look at Joe Carnahan’s new film #BossLevel starring Frank Grillo, Mel Gibson & Naomi Watts. Check them out below! pic.twitter.com/TJqirL4j21

— Apocaflix! Movies (@apocaflixmovies) January 31, 2020