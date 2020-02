A Quiet Place 2: spot tv "Super Bowl 2020" e prima featurette

Di Pietro Ferraro domenica 2 febbraio 2020

"A Quiet Place II" con Emily Blunt, Cillian Murphy e Djimon Hounsou arriva nei cinema italiani il 5 aprile 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Ancora un spot tv rilasciato in occasione dell'imminente Super Bowl 2020, stavolta il filmato è dedicato al sequel A Quiet Place 2 che ci riporta nel mondo ostile e silenzioso del successo a sorpresa A Quiet Place - Un posto tranquillo del 2018.

In questo sequel ritroviamo la famiglia Abbott che ha perso il padre Lee, interpretato nel primo film da John Krasinski che torna alla regia e in un cameo, e ora vede la madre Evelyn di Emily Blunt avventurarsi all'esterno per un viaggio periglioso insieme ai figli Marcus (Noah Jupe) e Regan (Millicent Simmonds) cercando di non attirare i mostri che si aggirano in questo silenzioso scenario post-apocalittico.

Paramount Pictures insieme al nuovo spot tv ha reso disponibile anche una prima featurette che ci porta dietro le quinte del film, con Krasinski che parla della creazione del sequel, rivelando che il film spiegherà in primo luogo come l'invasione aliena è iniziata.

Il cast del film vede due nuove aggiunte Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

A Quiet Place II arriva nei cinema italiani il 5 aprile 2020.

