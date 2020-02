Joker: nuova action-doll Toys Era di Arthur Fleck / Clown

Di Pietro Ferraro lunedì 10 febbraio 2020

Toys Era lancia una seconda action figure ispirata al film "Joker" e all'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix versione "clown a noleggio".

Dopo l'exploit di Parasite, che si è aggiudicato una doppia statuetta agli Oscar 2020 come Miglior film e Miglior film straniero, oltre ad ulteriori due statuette come Miglior regista e Migliore sceneggiatura originale, il Joker di Todd Phillips si è dovuto accontentare di due statuette su 11 candidature: miglior attore a Joaquin Phoenix e migliore colonna sonora alla violoncellista e compositrice islandese Hildur Guðnadóttir, entrambi già premiati con un Golden Globe a testa.

Dopo avervi proposto l'action-doll di Joaquin Phoenix nei panni del Joker che abbiamo visto letteralmente nascere dalle ceneri di Arthur Fleck nel finale del film, oggi vi proponiamo una nuova action figure che ritrae il Fleck di Phoenix prima della sua parabola da vigilante / omicida quando cercando di intraprendere la carriera di comico sbarca il lunario come clown a noleggio, e nel tempo libero intrattiene i bambini di un ospedale pediatrico. La spirale verso la follia di Fleck avrà due tappe fondamentali: il pestaggio subito da un gruppo di giovani balordi e la perdita della sua occupazione di clown per i bambini malati, dopo che una pistola tenuta indosso per legittima difesa spunterà fuori accidentalmente durante una sua performance in ospedale.

La nuova action-doll di Toys Era, realizzata in scala 1/6 (32 centimetri in altezza) denominata "The Humorist" ritrae Arthur Fleck nel suo costume di clown a noleggio e include anche il camice bianco per la sua performance in ospedale con i bambini malati. Oltre a tre paia di mani intercambiabili per le varie prese gli accessori includono 1 pistola revolver, 1 Mazzo di fiori e 1 Pannello pubblicitario.

