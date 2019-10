Joker: action figure "Toys Era" di Joaquin Phoenix

Di Pietro Ferraro sabato 19 ottobre 2019

Toys Era rivela una nuova action-doll che ritrae l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix nel film "Joker".

Il film Joker ha approdato nei cinema italiani conquistando la vetta del box-office e portando in sala un pubblico trasversale, incuriosito da questa lettura alternativa e intensa dell'iconico villain DC Comics interpretato per l'occaisone da un Joaquin Phoenix in odore di Oscar.

"Joker" è un thriller psicologico diretto da Todd Phillips (Una notte da leoni), che ha scritto la sceneggiatura con Scott Silver. Il film è una storia di origine del Principe Pagliaccio del Crimine ambientata in una Gotham City anni '80 in cui il clown a noleggio e comico fallito Arthur Fleck intraprende un percorso che lo trasformerà in un vigilante antieroe per un esercito di rabbiosi cittadini pronti ad esplodere contro una città che li ha dimenticati.

"Toys Era" non poteva esimersi dall'omaggiare questo memorabile personaggio ritratto in una impressionante action-doll da 32 cm con abito in tessuto che replica fedelmente quello indossato da Joaquin Phoenix nel film. La figure è munita di due teste intercambiabili (una con trucco da clown e una senza che ritrae le fattezze di Joaquin Phoenix) e una serie di accessori che includono una mascherina da clown, una rivoltella, un bouquet di fiori e una sigaretta.

L'action figure del Joker di Joaquin Phoenix è disponibile in pre-ordine QUI.