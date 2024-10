Joker: Folie à Deux – Quentin Tarantino entusiasta di “Joker 2” e loda l’interpretazione di Joaquin Phoenix

Joker: Folie à Deux è stato indubbiamente un flop al box office e ha ricevuto una montagna di critiche feroci, per noi in gran parte gratuite e ingiustificate. Una volta iniziato la demolizione del film di Todd Phillips sui social media, la valanga è stata inarrestabile e molti “critici” e siti con titoli “urlati” hanno cavalcato questa reazione dei fan, che in pratica si sono comportati come dei bambini iracondi a cui non hanno regalato il giocattolo che si aspettavano.

Una delle voci fuori dal coro, che per fortuna non sono state poche, ma purtroppo meno “chiassose” dei villici con forconi e torce in mano a caccia del mostro da abbattere, è stata quella regista Quentin Tarantino che durante un’ospitata al The Bret Easton Ellis Podcast ha parlato con entusiasmo di Joker 2:

Mi è piaciuto davvero, davvero, davvero tantissimo. Intendo immensamente, e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia. Ma pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale a distanza che alla fine non avrei pensato funzionasse come film, ma che avrei apprezzato per quello che è. E sono abbastanza nichilista da apprezzare un film che non funziona proprio come film o che in una certa misura potrebbe rivelarsi un grande, gigantesco pasticcio. E non l’ho trovato un esercizio intellettuale. Mi ci sono davvero lasciato coinvolgere. Mi sono davvero piaciute le sequenze musicali. Mi sono davvero lasciato coinvolgere dalal storia. Pensavo che più le canzoni erano banali, meglio erano. Mi sono ritrovato ad ascoltare i testi di “For Once in My Life” in un modo che non avevo mai fatto prima.

Tarantino ha aggiunto di meritare qualcosa in veste di fonte d’ispirazione del film poiché ha detto di aver visto in “Joker: Folie à Deux” una sua storia, quella di Assassini nati – Natural Born Killers. Il regista ha paragonato l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix e la Lee Quinzel di Lady Gaga alla coppia di serial killer Mickey (Woody Harrelson) e Mallory (Juliette Lewis).

Per quanto il primo fosse debitore di Taxi Driver, questo sembra piuttosto fottutamente debitore di Natural Born Killers, che ho scritto. Questo è il Natural Born Killers che avrei sognato di vedere. Come il tizio che ha creato Mickey e Mallory, ho amato quello che hanno fatto con il film. Ho amato la direzione che ha preso. Voglio dire, l’intero film è stato il sogno febbrile di Mickey Knox.

Tarantino ha continuato rivelando che pensava che il film fosse davvero divertente e che l’ha guardato in un “cinema IMAX quasi vuoto” in modo da poter “ridere senza disturbare tutti. So che rido per scene in cui gli altri non riderebbero”.

Tarantino ha lodato la performance di Phoenix: “in questo film ha dato una delle migliori interpretazioni che abbia mai visto in vita mia”. Poi dice che il film rappresenta un grande “Vaffan**lo” ai nerd dei fumetti:

Il Joker ha diretto il film. L’intero concetto, è persino lui che spende i soldi dello studio, li sta spendendo come li spenderebbe il Joker, non ti sembra? E poi il suo grande regalo a sorpresa, ahah!, la scatola a sorpresa, quando ti offre la mano per una stretta di mano e ti ritrovi con un pulsante con 10.000 volt sparati ai nerd dei fumetti. Sta dicendo Vaffan**lo a tutti loro. Sta dicendo Vaffan**lo al pubblico del film. Sta dicendo vaffan**lo a Hollywood. Sta dicendo vaffan**lo a chiunque possieda azioni della DC e della Warner Brothers […] E’ Todd Phillip il Joker. E questo è un film del Joker, ecco cos’è. Lui è il Joker.

Tarantino nel suo colorito giudizio ripete in soldoni quello che abbiamo detto nella nostra recensione, “Joker: Folie à Deux ” è il film di Todd Phillips e Joaquin Phoenix e non quello che pretendevano di vedere alcuni spettatori e taluni critici, per fortuna non tutti, e non avendolo avuto hanno preferito lanciare palate di sterco insieme alla folla urlante invece che fare una disamina serie della visione di Phillips e Phoenix e di quello che volevano raccontare.