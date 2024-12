Quentin Tarantino hya apprezzato Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, ma quando lo ha detto pubblicamente e ha spiegato perché gli era piaciuto così tanto il film ha ricevuto una pioggia di insulti e reazioni negative dal web.

Quello di Todd Phillips e Joaquin Phoenix è stato un sequel anomalo, imperfetto e in qualche modo provocatorio nel “non” rispettare il volere del pubblico che pretendeva che il Joker di Phillips e Phoenix diventasse il Joker dei fumetti e chissà magari che avesse anche il suo Batman. Ipotesi che sia Phillips che Phoenix avevano sempre respinto, parlando non solo di un Joker diverso, ma di un vero e proprio universo alternativo senza vigilanti e in cui lo stesso Joker in qualche maniera aveva preso il posto di eroe del popolo e giustiziere mascherato.

Quentin Tarantino è stato recentemente ospite del podcast The Joe Rogan Experience ha risposto, con la sua nota schiettezza, a chi lo ha ferocemente attaccato per una sua personale opinione sul film, qualcuno lo ricorderà mostrare il dito medio al Festival di Cannes quando qualcuno dal pubblico protestò per la Pama d’Oro a Pulp Fiction.

Vado a uno show e dico che mi piace Joker 2. Ora ci sono 150 articoli a riguardo. Una persona ascolta la cosa e scrive un articolo a riguardo e ci sono 150 articoli che copiano quello. E poi leggi i commenti: “Quentin è un fottuto stron*o. Quel film fa fottutamente schifo. È un fottuto stron *o per averlo detto. Perché sono un fottuto stronzo? Mi è piaciuto quel fottuto film! Questo fa di me un fottuto stronzo? Il film o ti piace o non ti piace. Non sto pubblicizzando il film. Non sto facendo niente. Sto solo dicendo che mi piace. Chi se ne frega di cosa mi piace? Che ca**o ti importa di cosa ca**o mi piace?

Tarantino ha anche risposto ha chi lo ha criticato per aver detto di non aver alcun interesse nel guardare i film di Dune di Denis Villeneuve.

Poi dicono che sono un fottuto stron*o perché non vedo qualcosa. Che ca**o ti importa di cosa vedo o non vedo? Qualcuno dirà: “Beh, credo che si stia perdendo qualcosa”. Beh, sono sicuro che ci sono un sacco di cose che potrei dire che ti stai perdendo tu e non mi interessa se ti perdi qualcosa.

Il pensiero sul film di Tarantino è semplice, schietto e per quanto ci riguarda condivisibile almeno in parte:

Mi è piaciuto davvero, davvero, davvero tantissimo. Intendo immensamente, e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia. Ma pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale a distanza che alla fine non avrei pensato funzionasse come film, ma che avrei apprezzato per quello che è. E sono abbastanza nichilista da apprezzare un film che non funziona proprio come film o che in una certa misura potrebbe rivelarsi un grande, gigantesco pasticcio. E non l’ho trovato un esercizio intellettuale. Mi ci sono davvero lasciato coinvolgere. Mi sono davvero piaciute le sequenze musicali. Mi sono davvero lasciato coinvolgere dalal storia. Pensavo che più le canzoni erano banali, meglio erano. Mi sono ritrovato ad ascoltare i testi di “For Once in My Life” in un modo che non avevo mai fatto prima.

Quentin Tarantino purtroppo è incorso in una “caccia al film” innescata sui social media, in particolare i peggiori in questo senso sono stati gli YouTuber, ma anche qualche rappresentante di testate di spicco ha permesso video recensioni astiose e superficiali al limite dello sfottò. Poi sono arrivati i giornali a cavalcare con grande gioia l’onda denigratoria, pompandola ulteriormente e veicolandola anche a chi non frequenta i social innescando una sorta di dinamica del branco. In questo scenario come potevano mancare gli insulti a chi è piaciuto il film o solo non lo considera la spazzatura che la massa aveva deciso che fosse? Alla massa di detrattori della domenica si sono anche aggiunti gli odiatori dei musical come genere, in questo caso parliamo di stampa nostrana, poiché la critica ha continuato a ripetere che si trattava di un musical, allontanando ulteriormente il pubblico, anche se così non era, anche dal punto di vista musicale “Joker: Folie à Deux” è stato alternativo e provocatorio.

Ad un certo punto era tale la mole di insulti e di titoli che gridavano al flop che anche un attore di contorno del film, in realtà un comico prestato al cinema di nome Tim Dillon, si è sentito in dovere di affossare pubblicamente il film, straparlando e arrivando a criticare la regia di Phillips affermando: “È il peggior film mai realizzato”, affermazione che misura il livello di tossicità che si è creato attorno al film. La domanda a questo punto sorge spontanea, se un comico e comparsa si può permettere di gettare letame sul lavoro di un professionista del calibro di Todd Phillips, perché ad un regista di culto come Tarantino non può piacere il film?

Questa ondata di astio sotto steroidi ha colpito il film che chiaramente è finito davanti ad un plotone di esecuzione, praticamente un flop annunciato dopo i primi giorni nelle sale. “Joker: Folie À Deux” dopo gli incassi deludenti è diventato anche un problema per i dirigenti e gli investitori della Warner Bros. Discovery, con il CEO David Zaslav che ha dichiarato: “L’incoerenza rimane un problema anche per il nostro studio cinematografico, come confermato di recente dai risultati deludenti di Joker 2”. In precedenza Jeff Goldstein, Presidente della distribuzione nazionale della Warner Bros., aveva dichiarato: “Il film non è arrivato al pubblico come volevamo” e che era “Un tuffo in prfondità nella malattia mentale”, aggiungendo che secondo lui parte del pubblico maschile principale del film aveva fatto fatica ad entrare in sintonia con Lady Gaga.

