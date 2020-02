L'uomo invisibile: terzo trailer italiano del remake con Elisabeth Moss

Di Pietro Ferraro lunedì 17 febbraio 2020

Il 5 marzo arriva nei cinema italiani il remake L'uomo Invisibile prodotto da Blumhouse.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer e un set di nuove locandine ufficiali di The Invisible Man, il remake del racconto classico che vede protagonista Elisabeth Moss (Noi; The Handmaid's Tale) nei panni di una donna che cerca di fuggire senza successo dal suo fidanzato violento (Oliver Jackson-Cohen). Le nuove locandine oltre ad un poster IMAX ruotano attorno alla tagline del film : "Quello che non riesci a vedere può farti del male".

Il film vede Moss nei panni di Cecilia Kass, una donna intrappolata in una relazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato che scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce, con l’aiuto di sua sorella (Harriet Dye), di un loro amico d’infanzia (Aldis Hodge) e dalla figlia adolescente di quest’ultimo (Storm Reid). Ma quando il violento ex di Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, Cecilia sospetta che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di inquietanti coincidenze diventano letali e minacciano la vita di coloro che ama, la sanità mentale di Cecilia inizia a vacillare, nel suo disperato tentativo di dimostrare di essere braccata da qualcuno che nessuno può vedere.

Jason Blum produce L'Uomo Invisibile (The Invisible Man) con la sua Blumhouse Productions. Il film è è scritto, diretto e prodotto esecutivamente da Leigh Whannell, uno dei creatori originali del franchise Saw che ha recentemente diretto Upgrade e Insidious 3 - L’inizio.

The Invisible Man segna un primo tentativo di Universal di rilanciare i mostri classici dello studio dopo che il loro Dark Universe si è bloccato dopo la falsa partenza del reboot La Mummia con Tom Cruise.

L'uomo Invisibile arriva nei cinema italiani il 5 marzo.