Connected: prime immagini ufficiali della commedia animata di Phil Lord & Chris Miller

Di Pietro Ferraro venerdì 21 febbraio 2020

Disponibile un primo sguardo al nuovo film animato dai produttori di "Spider-Man: Un nuovo universo".

EW ha pubblicato via twitter le prime immagini del film d'animazione Connected (noto in precedenza come "The Mitchells vs. The Machines") di Sony Pictures che racconta il viaggio di una famiglia all'indomani di un'apocalisse robotica. Il film che ricorda un po' I Croods è prodotto da Phil Lord e Chris Miller (Piovono polpette, The LEGO Movie, Spider-Man: Un nuovo universo), diretto da Michael Rianda (Gravity Falls) e scritto da Rianda con Jeff Rowe (Disincanto).

Le immagini svelano la famiglia Mitchell: la studentessa universitaria Katie (Abbi Jacobson), il papà Rick (Danny McBride), la mamma Linda (Maya Rudolph), il fratellino Aaron (Rianda) e il cagnolino Monchi. Il film inizia con un viaggio per accompagnare Katie al college, ma durante la strada un'apocalisse robotica trasformerà il film in un'avventura per famiglie a sfondo fantascientifico come ha spiegato Phil Lord a EW.

Una cosa è combattere un apocalisse robot, ed è una specie di premessa divertente, ma è molto più interessante avere tuo padre che cerca di insegnarti a sopravvivere durante un apocalisse robot.

Connected ha diversi punti in comune con "Spider-Man: Un nuovo universo" tra cui l'innovativa animazione che utilizza la medesima tecnologia che EW descrive come "incasinata" nel senso che se la famiglia è disegnata in un più tradizionale stile a mano con la parte dei robot realizzata invece con CG di ultima generazione.

La trama ufficiale:





Quando Katie Mitchell, una creativa outsider viene accettata nella scuola di cinema dei suoi sogni, i suoi piani per incontrare "la sua gente" al college vengono sconvolti quando il suo amorevole padre Rick decide che l'intera famiglia dovrebbe accompagnare Katie alla scuola per rafforzare il legame come famiglia un'ultima volta. Katie e Rick si uniscono al resto della famiglia che include anche la mamma selvaggiamente positiva di Katie, Linda, il suo eccentrico fratellino Aaron e il delizioso carlino paffuto della famiglia Monchi per l'ultimo viaggio in famiglia. Improvvisamente, i piani dei Mitchell vengono interrotti da una rivolta tecnologica: in tutto il mondo, i dispositivi elettronici che la gente ama - dai telefoni, agli elettrodomestici, ad una nuova linea innovativa di robot personali - decidono che è il momento di prendere il controllo. Con l'aiuto di due simpatici robot malfunzionanti, i Mitchell dovranno superare i loro problemi e lavorare insieme per salvare l'un l'altro e il mondo!







Fonte: SlashFilm