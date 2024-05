Momo: prime immagini ufficiali del film fantasy basato sul libro scritto dall’autore “La Storia Infinita”

Disponibili (via Deadline) le prime foto ufficiali di un nuovo progetto cinematografico in sviluppo intitolato Momo, un film fantasy basato sull’omonimo libro scritto nel 1973 da Michael Ende, lo stesso scrittore del classico La Storia Infinita.

Il film è interpretato da Alexa Goodall (Un gentiluomo a Mosca, Lockwood & Co., The Devil’s Hour), che interpreta il ruolo principale della giovane orfana Momo: “una giovane ragazza orfana che vive tra le rovine di un antico anfiteatro romano e diventa amica di tutti nel quartiere. Ma, quando una potente società internazionale inizia a rubare il tempo di tutti, nessuno ha più tempo per lei, per non parlare dei propri amici o delle proprie famiglie. Momo, insieme al Maestro Hora, il custode del tempo, sono gli unici che possono affrontare i ladri del tempo prima che tutto sia perduto per sempre.”

Il film in lingua inglese è scritto e diretto da Christian Ditter (Single ma non troppo, #ScrivimiAncora, Vicky e il tesoro degli dei), ed è prodotto dal produttore tedesco Christian Becker (The Wave, Goethe) Momo è prodotto di Rat Pack Filmproduktion in coproduzione con Constantin Film Production e Westside Filmproduction in associazione con Michael Ende Productions e Pakt Media.

Goddall è affiancato nel film da Araloyin Oshunremi (Top Boy, Heartstopper), Kim Bodnia (Killing Eve, The Witcher), Claes Bang (The Square), Laura Haddock (The Recruit, Transformers: The Last Knight), Jennifer Amaka Peterson ( I delitti di Sandhamn), David Schütter (Charlie’s Angels) e Martin Freeman (Lo Hobbit, Sherlock).

Momo si sta attualmente girando in Croazia e Slovenia.

Momo – Il libro al cinema e in tv

Dal romanzo nel 1986 è stato tratto un film live-action di produzione italiana, “Momo”, con la colonna sonora di Angelo Branduardi, la piccola Radost Bokel come protagonista e lo stesso Ende in un cameo. Nel 2001 ne è stato realizzato un lungometraggio a cartoni animati, dal titolo Momo alla conquista del tempo, con la colonna sonora di Gianna Nannini. Nel 2003 è stata creata una omonima serie animata di 24 episodi.

Momo è una ragazzina di dieci anni, o giù di lì. È orfana, ma è circondata da una grande famiglia di persone che gli vogliono bene. Ha una grande virtù: sa ascoltare gli altri in una maniera assolutamente unica. E ha una grande ricchezza: il tempo. Momo compare una mattina, all’improvviso, in un mondo che assomiglia molto al nostro, ma dove stanno succedendo delle cose strane. Una società di “signori grigi” che si dicono agenti della “cassa di risparmio del tempo” opera per convincere un sempre maggiore numero di persone sull’utilità di risparmiare tempo. Esso verrebbe restituito con gli interessi dopo il sessantaduesimo anno. Ma è una menzogna! Il tempo risparmiato fornisce ai “signori grigi” la materia vitale: essi possono così condurre un’esistenza parassitaria alle spalle degli altri uomini. Solo un gruppo di uomini riuniti intorno a Momo resiste all’offensiva della società segreta. Ed è proprio Momo che riesce a strappare a uno degli agenti il segreto della colossale truffa…

Foto: Base4ever