Black Widow: nuove immagini ufficiali di Vedova Nera, Yelena Belova e Task Master

Di Pietro Ferraro lunedì 24 febbraio 2020

La Vedova nera di Scarlett Johansson tona nei cinema italiani il 29 aprile 2020 nello spin-off "Black Widow".

Sono state stata condivise via Twitter, dall'account MCU Direct, tre immagini promozionali di Scarlett Joahnsson (Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova) e il villain Taskmaster nello spin-off di Black Widow.

Yelena Belova di Florence Pugh è un'altra vedova nera addestrata nella stessa Red Room della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson. Nell'immagine Yelena Indossa il costume bianco che abbiamo visto nel primo trailer del film.

Taskmaster è un supercriminale dei fumetti Marvel che possiede l'abilità speciale di imitare i suoi nemici in battaglia, imparando istantaneamente le loro tecniche con la semplice osservazione. Al momento non è stato rivelato quale attore si cela sotto la maschera di Taskmaster.

Il cast del film è completato David Harbour, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

In "Black Widow", Natasha Romanoff aka Black Widow affronta le parti più oscure della sua vita quando emerge una pericolosa cospirazione che ha legami con il suo passato. Braccata da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia come spia e le relazioni interrotte lasciate sulla sua scia molto prima che diventasse un Avenger.

Il film è diretto da Cate Shortland da una sceneggiatura scritta da Eric Pearson basato su una storia di Jac Schaeffer e Ned Benson. Black Widow arriva nei cinema italiani il 29 aprile 2020.

Fonte: Heroic Hollywood / MCU Direct