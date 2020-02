Spider-Man - Un nuovo universo: nuova action figure Hot Toys di Miles Morales

28 febbraio 2020

Hot Toys lancia una nuova spettacolare action-doll ispirata al Miles Morales dell'acclamato film animato "Spider-Man - Un nuovo universo".

Il livello qualitativo delle action-doll di Hot Toys è sempre stato di altissimo profilo, ma per la nuova spettacolare figure ispirata all'acclamato film d'animazione Spider-Man - Un nuovo universo, l'azienda di Hong Kong si davvero superata.

Spider-Man - Un nuovo universo di Sony Pictures Animation ha conquistato il box-office con 375 milioni di dollari incassati nel mondo, convinto la critica e fatto innamorare i fan con un mix di animazione innovativa, azione e una coinvolgente storia ispirata al "Ragnoverso" che ha fatto conquistare alla pellicola un Oscar, un Golden Globe e un BAFTA al Miglior film d'animazione. Per completare l'animazione del film sono stati necessari 180 animatori, la più grande troupe mai utilizzata da Sony Animation per un singolo film.

La trama del film segue Miles Morales, un adolescente di New York, alle prese con la scuola, gli amici e, soprattutto, la responsabilità di essere il nuovo Spider-Man. Quando Miles grazie al multiverso incontra Peter Parker, l'ex salvatore di New York lo aiuterà ad addestrarsi per diventare il nuovo protettore della sua città. Il film include un cameo di Stan Lee, scomparso il 12 novembre 2018, ed è dedicato al co-creatore dell'Uomo Ragno Steve Ditko scomparso il 6 luglio 2018.

Miles Morales è un personaggio appartenente all'universo Ultimate, ideato da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli. Il personaggio è stato introdotto in sostituzione di Peter Parker che era rimasto ucciso nella saga della morte di Spider-Man ed è il quarto personaggio - dopo Peter Parker, Miguel O'Hara e Gerald Drew - ad assumere l'identità di Spider-Man nei fumetti.

La nuova action-doll di Miles Morales realizzata in scala 1/6, alta 29 cm per 30 punti di articolazione, presenta due diverse sculture del volto (con accessorio maschera parziale), oculari intercambiabili per creare espressioni diverse, abiti in tessuto (felpa con cappuccio, giaccone e sneakers) e un costume nero che replica nel dettaglio quello visto nel film. Nella confezione anche un set di mani intercambiabili e tantissimi accessori come una bomboletta spray, ragnatele, uno sfondo per il personaggio ispirato alle illustrazioni dei fumetti con adesivi decorativi e altro ancora.