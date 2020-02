The Last Duel: prime foto dal set con Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver

Di Pietro Ferraro venerdì 28 febbraio 2020

Trapelate via Twitter le prime foto dal set del nuovo film di Ridley Scott che si sta girando in Francia.

Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver ritratti nelle prime foto dal set trapelate via Twitter di The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott che si sta attualmente girando a Sarlat, in Francia.

Damon e Affleck hanno scritto anche la sceneggiatura del film con Nicole Holofcener e sono produttori esecutivi della pellicola basata sul romanzo "The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France" di Eric Jager, libro già adattato nel 2008 in un docu-drama narrato da Jager e trasmesso dalla BBC Four.

The Last Duel è ambientato nel 1386 e racconta la vera storia del cavaliere normanno Sir Jacques Le Gris (Adam Driver) che torna dalla guerra per ritrovare la moglie Marguerite (Jodie Comer) che accusa il vicino e rivale di Le Gris, Sir Jean de Carrouges (Matt Damon), di averla violentata. Carrouges portò avanti un procedimento legale contro Le Gris, prima che Re Carlo VI di fronte ad un conflitto incapace di giungere ad una conclusione autorizzasse un duello pubblico per risolvere la diatriba, uno scontro noto come "Duello di Dio", in cui i due uomini avrebbero combattuto fino alla morte per decidere la colpevolezza nel caso. Se Carrouges avesse perso, Marguerite sarebbe stata bruciata sul rogo per falsa testimonianza.

Il cast include anche Ben Affleck in un ruolo di supporto non specificato, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Brian F. Mulvey e Ian Pirie.

Affleck in un'intervista con sito Entertainment Tonight (va ComicBook) ha parlato del film.

Non ho mai fatto un film medievale! È il 1386, quindi ci sono armature e spade e cose del genere". Ma è stato un vero piacere lavorare con Matt e Nicole Holofcener, che hanno scritto la sceneggiatura con noi. [Matt e io] continuavamo a dire: 'Perché non l'abbiamo fatto più spesso? Abbiamo avuto la fortuna che i nostri programmi si intersecassero in modo da avere del tempo libero da condividere. Abbiamo ottenuto la regia di Ridley Scott. E Jodie Comer è nel film, quindi è molto eccitante, e Adam [Driver1].

L'uscita del film nei cinema americani è attualmente fissata al 25 dicembre.







There’s a lot happening in these photos of Ben Affleck and Matt Damon on the set of #TheLastDuel. 🤣https://t.co/5vGDcmlC6s

— Entertainment Tonight (@etnow) February 27, 2020



Ben Affleck blond on the set of The Last Fiel #TheLastDuel pic.twitter.com/iDfL6u7v1Q

— best of ben affleck (@BstOfAffleck) February 28, 2020



Adam Driver and Matt Damon film scenes for their upcoming movie #TheLastDuel - see pics from the set! https://t.co/1V8goTU6SB

— JustJared.com (@JustJared) February 19, 2020

Fonte: ComicBook