Megalopolis: prima clip ufficiale con Adam Driver del nuovo film di Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola ha pubblicato una clip con un primo sguardo a Megalopolis, il suo nuovo chiacchieratissimo film con protagonista Adam Driver. La scena nel video mostra Driver che esce sul cornicione di un grattacielo e, dopo alcuni momenti di tensione e con sua grande sorpresa ferma il tempo.

Il film racconta la storia di un architetto che sogna una versione utopica di New York nel prossimo futuro e della sua battaglia con il sindaco conservatore, che ha altre idee rispetto al futuro della città. L’epopea contiene una miriade di trame e personaggi. “Il destino di Roma perseguita un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa storia epica di ambizione politica”.

Coppola ha descritto il film come “una storia d’amore. Una donna è divisa tra la lealtà verso due uomini. Ma non solo due uomini. Ogni uomo approccia un diverso principio filosofico. Uno è suo padre che l’ha cresciuta, che le ha insegnato il latino in grembo ed è devoto a una visione molto più classica della società, la visione di Marco Aurelio. L’altro, che è l’amante nonché nemico del padre è dedito a un approccio molto più progressista: ‘Facciamo un salto nel futuro, saltiamo tutta questa spazzatura che ha contaminato l’umanità per 10.000 anni’. Scopriamo ciò che siamo veramente, ovvero una specie illuminata, amichevole e gioiosa.’”

Megalopolis – La prima clip ufficiale

Coppola ha anche parlato del film e del suo obiettivo: “Il mio primo obiettivo è sempre quello di fare un film con tutto il cuore, quindi ho iniziato a rendermi conto che avrebbe parlato di amore e lealtà in ogni aspetto della vita umana. Megalopolis fa eco a questi sentimenti, in cui l’amore si esprime in una complessità quasi cristallina, il nostro pianeta in pericolo e la nostra famiglia umana quasi in un atto suicida, fino a diventare un film molto ottimista che ha fiducia nel fatto che l’essere umano possiede la genio per guarire qualsiasi problema che ci viene posto davanti.

Il regista ha aggiunto: “Credo nell’America. I nostri fondatori presero in prestito una costituzione, il diritto romano e un senato per il loro governo rivoluzionario senza re. La storia americana non avrebbe potuto avere luogo né avere successo senza l’apprendimento classico a guidarla”.

Megalopolis – Il primo poster ufficiale

Un commento precedente di Coppola sul film: “Quindi da qualche parte, molto dopo che me ne sarò andato, tutto ciò che voglio è che parlino di [Megalopolis] e, la società in cui viviamo è l’unica a nostra disposizione? Come possiamo migliorarlo? Istruzione, salute mentale? Ciò che il film propone realmente è che l’utopia non è un luogo. È come possiamo rendere tutto migliore? Ogni anno, proponi due, tre o quattro idee che lo rendano migliore. Sorriderei nella tomba se pensassi che sia accaduta una cosa del genere, perché la gente parla di cosa significhino veramente i film se dai loro qualcosa. Se incoraggiassi le persone a discutere di matrimonio, istruzione, salute, giustizia, opportunità, libertà e tutte queste cose meravigliose che gli esseri umani hanno concepito. A porsi la domanda: come possiamo renderlo ancora migliore? Sarebbe grandioso. Perché scommetto che migliorerebbero le cose se avessero quella conversazione.”

Il cast del film comprende anche Shia LaBeouf, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Laurence Fishburne, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, James Remar, Talia Shire. Dustin Hoffman, Chloe Fineman (Saturday Night Live), Isabelle Kusman (Pizza alla liquirizia), D.B. Sweeney (Fire in the Sky), Bailey Ives e Giancarlo Esposito.

Exclusive: Francis Ford Coppola has been dreaming of making #Megalopolis for decades. Now 'The Godfather' and 'Apocalypse Now' director is ready to show it off. Get a first look at the film, starring Adam Driver and Nathalie Emmanuel: https://t.co/zLRFutar9N pic.twitter.com/EQRe3Dc4Sc — VANITY FAIR (@VanityFair) April 30, 2024

Driver aveva già parlato del film dicendo: “Il film è pazzesco. È così fantasioso, grande ed epico, ed è audace. Ogni tanto vale la pena prendersi qualche rischio e non potrei esserne più entusiasta.”

Dopo le prime proiezioni del film, ci sono state reazioni contrastanti. I commenti sono andati da “Determinato nella sua follia” a “Zero prospettive commerciali”. Il film è stato definito un mix di Metropolis, Caligola e Ayn Rand, scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa, autrice di “Noi vivi”, “La fonte meravigliosa” e “La rivolta di Atlante”, nonché fondatrice della corrente filosofica dell’oggettivismo.

Anche il sito Deadline ha visto il film è ha così commentato: “Il nuovo film di Coppola è pieno di idee che fondono il passato con il futuro, con una favola epica e altamente visiva che viene riprodotta perfettamente su uno schermo IMAX. Copre temi complessi in un modo straordinariamente breve. 2 ore e 13 minuti, titoli di testa e coda esclusi.”