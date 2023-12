Adam Driver torna a parlare del “Megalopolis” di Francis Ford Coppola

Adam Driver torna a parlare di Megalopolis, l’ultimo chiacchieratissimo film di Francis Ford Coppola che secondo le parole dell’attore, durante un intervista con il sito Collider, sarà una vera e propria esperienza.

Driver durante l’intervista ha detto: “Il film è folle. È così immaginifico, grande ed epico, ed è audace. si sta osando e non potrei esserne più entusiasta.”

Adam Driver entusiasta della sua esperienza con Coppola

Driver ha anche parlato della sua esperienza di lavoro sul set e l’ha confrontata con le produzioni di altri film.

Poiché l’ha finanziato lui stesso, ha reso il processo di ripresa una delle migliori esperienze, se non la migliore, che abbia mai avuto. Non c’erano conversazioni eccessive, non c’erano persone che rubavano a tizio per dare a caio. Sembrava che avesse il controllo del film che voleva realizzare e basta. Mi sentivo come, “Oh, ecco come dovrebbero essere i film”. Ed è la persona più generosa e filosofica che io conosca. Ho adorato quel processo e realizzarlo con lui. Adoro parlare con lui.

Il film racconta la storia di un architetto che sogna una versione utopica di New York nel prossimo futuro e della sua battaglia con il sindaco conservatore, che ha altre idee sulla città. L’epopea contiene una miriade di trame e personaggi. “Il destino di Roma perseguita un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa storia epica di ambizione politica”.

Coppola ha anche descritto il film come “Una storia d’amore. Una donna è divisa tra la fedeltà a due uomini. Ma non solo due uomini. Ogni uomo rappresenta un principio filosofico. Uno è suo padre che l’ha cresciuta, che le ha insegnato il latino sulle sue ginocchia ed è devoto a una visione molto più classica della società, il tipo di visione di Marco Aurelio. L’altro, che è l’amante, è il nemico del padre ma è dedito a un molto più progressista ‘Facciamo un salto nel futuro, saltiamo sopra tutta questa spazzatura che ha contaminato l’umanità per 10.000 anni. Scopriamo ciò che siamo veramente, che siamo una specie illuminata, amichevole e gioiosa.’”

Basato sul capolavoro Metropolis di Fritz Lang, Francis Ford Coppola ha scritto la sceneggiatura di “Megalopolis” all’inizio degli anni ’80, ma il film è sempre passato in secondo piano rispetto agli altri suoi progetti. Quando era pronto per entrare in produzione nel 2001, gli attacchi dell’11 settembre hanno interrotto la produzione poiché il film è ambientato a New York e descrive in dettaglio i tentativi di un architetto di ricostruire una versione utopica della città a seguito di un mega-disastro.

Il cast confermato oltre a Driver, include Shia LaBeouf, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Laurence Fishburne, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, James Remar, Talia Shire. Dustin Hoffman, Chloe Fineman (Saturday Night Live), Isabelle Kusman (Licorice Pizza), D.B. Sweeney (Fire in the Sky), Bailey Ives e Giancarlo Esposito.