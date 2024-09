Festa del Cinema 2024, Megalopolis: trailer italiano del film di Francis Ford Coppola con Adam Driver

Dal 16 ottobre nei cinema italiani con Eagle Pictures Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola con Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Dustin Hoffmann.

L’anteprima alla Festa del Cinema di Roma – Alice nella città

La preapertura di Alice nella città e della Festa del Cinema di Roma è affidata proprio all’anteprima di “Megalopolis” di Francis Ford Coppola lunedì 14 ottobre negli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura. Distribuito in Italia dalla Eagle Pictures di Tarak Ben Ammar, il film sarà introdotto dallo stesso Coppola. Il giorno successivo, martedì 15 ottobre alle ore 18.00, Francis Ford Coppola incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema, il pubblico e gli accreditati presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica: durante l’incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant’anni di carriera che l’hanno reso uno dei Maestri più importanti e celebrati della Settima Arte. Lo stesso giorno, il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, riceverà Coppola in Campidoglio per dedicargli uno speciale tributo della città.

Megapolis – Trama e cast

Un artista geniale con il potere di fermare il tempo combatte contro un sindaco ultraconservatore per salvare il mondo morente e ispirare speranza. “Megalopolis” è un’epopea romana ambientata in un’America moderna e immaginaria. La città di New Rome sta cambiando, causando aspri conflitti tra Cesar Catilina (Adam Driver), geniale artista che cerca di proiettarsi in un futuro utopico e idealistico, e la sua nemesi, il sindaco Franklin Cicerone (Giancarlo Esposito), reazionario e legato a uno status quo regressivo, avido e corrotto. Tra i due si inserisce Julia (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco che, essendo innamorata di Cesar Catilina, si trova a dover scegliere in chi riporre la propria lealtà e a chiedersi cosa merita, davvero, l’umanità.

Il cast è completato da Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, D. B. Sweeney e Dustin Hoffman.

Megalopolis – Il trailer italiano ufficiale

Curiosità

Francis Ford Coppola ha finanziato l’intero film da 120 milioni di dollari di tasca sua. Aveva fatto lo stesso con Apocalypse Now (1979) e Un sogno lungo un giorno (1981), e il fallimento di quest’ultimo gli fece dichiarare bancarotta. Tutti i suoi film successivi fino a L’uomo della pioggia (1997) furono realizzati per saldare i suoi debiti.

Francis Ford Coppola scrisse la sceneggiatura nei primi anni ’80, ma il film fu messo in secondo piano in parte a causa dei suoi debiti finanziari. La pre-produzione iniziò finalmente nel 2001 dopo aver girato 30 ore di riprese di seconda unità e aver tenuto una lettura al tavolo con Paul Newman, Uma Thurman, Robert De Niro, James Gandolfini, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Edie Falco e Kevin Spacey. Tuttavia, il progetto fu scartato dopo gli attacchi dell’11 settembre, poiché una scena della sceneggiatura (pagina 166) “prevedeva” gli attacchi. Coppola abbandonò completamente il progetto nel 2007 e non ricominciò a svilupparlo fino al 2019.

Laurence Fishburne ha detto che Francis Ford Coppola stava discutendo di questo film durante la produzione di Apocalypse Now. Fishburne ebbe una ruolo secondario in Apocalypse Now, interpretava Tyrone Miller, un arrogante Mitragliere di 3a classe di 17 anni del Bronx, soprannominato Mr. Clean. Quando la produzione iniziò nel marzo 1976, aveva solo 14 anni, avendo mentito sulla sua età per ottenere la parte. Le riprese però durarono così a lungo che alla fine del lavoro di anni ne aveva compiuti 17.

Prima che Adam Driver venisse scelto, Francis Ford Coppola era interessato a Christian Bale per il ruolo principale.

All’inizio del 2022, Zendaya, Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, James Caan e Jessica Lange furono annunciati come protagonisti nei ruoli principali. Alla fine si ritirarono tutti e in seguito furono sostituiti da Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Grace VanderWaal, James Remar e Kathryn Hunter.

La sceneggiatura è stata paragonata al classico Metropolis (1927) di Fritz Lang e al romanzo “La fonte meravigliosa” di Ayn Rand.

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, Francis Ford Coppola avrebbe licenziato la maggior parte del suo team di effetti visivi nel dicembre 2022. Voleva utilizzare una tecnologia virtuale simile a quella utilizzata nella serie tv The Mandalorian , ma la produzione è passata a effetti più green-screen a causa dei costi crescenti. La scenografa Beth Mickle e il direttore artistico supervisore David Scott avrebbero poi lasciato la produzione, lasciando il film senza un reparto artistico. Un portavoce dell’Art Directors Guild ha detto a THR di stare “attualmente esaminando la situazione” per “determinare i prossimi passi”.

Questo è il primo film di Dustin Hoffman e Jon Voight insieme dai tempi di Un uomo da marciapiede (1969).

Questa è la nona volta che Adam Driver appare in un film che è stato in fase di sviluppo per oltre un decennio, dopo Lincoln (2012), la trilogia sequel di Star Wars (2015-19), Silence (2016), L’uomo che uccise Don Chisciotte (2018), The Last Duel (2021), House of Gucci (2021), Rumore bianco (2022) e Ferrari (2023).

(2021), House of Gucci (2021), Rumore bianco (2022) e Ferrari (2023). Il cast inclue la sorella di Francis Ford Coppola, Talia Shire (che ha recitato anche nella trilogia de Il Padrino) e suo nipote (figlio di Shire) Jason Schwartzman.

Oscar Isaac era stato originariamente scelto per uno dei ruoli principali, ma alla fine ha abbandonato.

Quinta collaborazione tra Francis Ford Coppola e Laurence Fishburne, dopo Apocalypse Now (1979), Rusty il selvaggio (1983), Cotton Club (1984) e Giardini di pietra (1987).

Alla fine degli anni ’90, quando il film fu annunciato per la prima volta, Nicolas Cage, nipote di Coppola, era stato scelto per interpretare Cesar. Anche Russell Crowe fu preso in considerazione, poiché entrambi gli attori fecero delle letture al tavolo con Coppola prima che il progetto venisse annullato a causa degli attacchi dell’11 settembre. Nel 2007, Coppola iniziò di nuovo a sviluppare il film con Leonard DiCaprio scelto per interpretare Cesar, ma Coppola non riuscì mai a trovare un produttore. Nel 2019, Coppola decise di realizzare il film con i propri soldi e ingaggiò Jude Law, ma a causa della pandemia la produzione fu ritardata. Nel 2022, Coppola è finalmente riuscito ad avviare la pre-produzione, in quel momento il ruolo principale è stato offerto a Christian Bale ma aveva altri impegni, alla fine Adam Driver è stato scelto per il ruolo di Cesare.

Il luogo mostrato per il ricevimento di nozze non è l’odierno Madison Square Garden, ma dovrebbe assomigliare al precedente Madison Square Garden, che è stato demolito nel 1968. Si trovava tra la 7th e l’8th Avenue e tra la 49th e la 50th Street a Manhattan, New York.

La moglie di Francis Ford Coppola, Eleanor Coppola, purtroppo è scomparsa nell’aprile 2024, mentre questo film era ancora in post-produzione. Il film è dedicato a lei.

Giancarlo Esposito ha sostituito Forest Whitaker nel ruolo di Frank Cicero.

Il cast include tre vincitori dell’Oscar – Dustin Hoffman, Jon Voight e Forest Whitaker – e tre candidati all’Oscar – Adam Driver, Talia Shire e Laurence Fishburne.

Shia LaBeouf e Jon Voight hanno recitato insieme in Holes – Buchi nel deserto (2003) e Transformers (2007).

(2007). Questo è il primo film di fantascienza di Francis Ford Coppola, oltre ad aver aggiunto nuove scene a Stazione spaziale K-9 (1959) e al suo coinvolgimento non accreditato in Supernova (2000).

Megalopolis – La prima clip ufficiale

Dichiarazioni & interviste

Adam Driver durante un intervista con il sito Collider ha parlato della sua esperienza di lavoro sul set con Coppola e l’ha confrontata con le produzioni di altri film.

Poiché l’ha finanziato lui stesso, ha reso il processo di ripresa una delle migliori esperienze, se non la migliore, che abbia mai avuto. Non c’erano conversazioni eccessive, non c’erano persone che rubavano a tizio per dare a caio. Sembrava che avesse il controllo del film che voleva realizzare e basta. Mi sentivo come, “Oh, ecco come dovrebbero essere i film”. Ed è la persona più generosa e filosofica che io conosca. Ho adorato quel processo e realizzarlo con lui. Adoro parlare con lui.

Coppola prima dell’inizio della produzione aveva parlato del film in un’intervista con Deadline.

Cosa mi renderebbe davvero felice? Non sto vincendo molti Oscar perché ne ho già molti e forse più di quanto merito. E non è che io guadagni molti soldi, anche se penso che col tempo guadagnerò molti soldi perché tutto ciò che le persone continueranno a guardare e trovare nuove cose, produce soldi. Quindi da qualche parte, dopo che me ne sarò andato, tutto ciò che voglio è che parlino di [Megalopolis] e, la società in cui viviamo è l’unica a nostra disposizione? Come possiamo renderla migliore? Istruzione, salute mentale? Ciò che il film propone in realtà è che l’utopia non è un luogo. È come possiamo migliorare tutto? Ogni anno, escogito due, tre o quattro idee che lo rendano migliore. Sorriderei nella tomba se pensassi che sia successo qualcosa del genere, perché le persone parlano di cosa significano davvero i film se gli dai qualcosa. Se incoraggiassi le persone a discutere di matrimonio, istruzione, salute, giustizia, opportunità e libertà e tutte queste cose meravigliose che gli esseri umani hanno concepito. E fai la domanda, come possiamo rendere tutto ancora migliore? Sarebbe grandioso. Perché scommetto che renderebbero le cose migliori se avessero quella conversazione. Qual è la cosa peggiore che può capitarmi? Morirò e sarò al verde? Non sarò al verde. I miei figli hanno tutti successo. Avranno questo posto bellissimo…Hai visto Inglenook [azienda vinicola di famiglia]. Lo avranno. Sono fiducioso che se riesci a fare un film da cui le persone possono continuare a ottenere qualcosa per 10, 20 o più anni, non perderai soldi. Guardo i miei film. Sono tutti guardati 50 anni dopo. I ragazzi della 56ª strada, Dracula, si guardano ancora. I miei film, più sono strani, più a lungo sembrano durare. Non so nemmeno perché.

