Jurassic World: Dominion: nuove foto ufficiali dal set e intervista a B.D. Wong

Colin Trevorrow sta girando il terzo film della trilogia sequel Jurassic World che arriverà nei cinema l'11 giugno 2021.

Dopo l'annuncio del via alle riprese con annesso titolo ufficiale, il regista Colin Trevorrow è tornato su Instagram per pubblicare nuove foto dal set di Jurassic World: Dominion aka Jurassic World 3.

La prima immagine che vi proponiamo ritrae un set in esterni e in particolare due membri della troupe descritti come seque:

La seconda foto dal set ritrae una delle sedie del cast che non riporta come consuetudine il nome di un attore, regista o produttore, ma solo il logo del film. Trevorrow nel messaggio a seguire spiega la scelta di sedie anonime.

Concludiamo questo aggiornamento con un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly (via ComicBook) dall'attore BD Wong che torna nei panni dello scienziato genetista Dr. Henry Wu che nel corso di cinque film del franchise è diventato un ambiguo "villain" al soldo della InGen nonché responsabile della creazione dell'Indominus rex.

Colin Trevorrow mi ha inviato questa foto del primo giorno di riprese di Jurassic World e mi ha chiesto di pubblicarla, quindi credo che ciò significhi che posso dire che sarò effettivamente in Jurassic World 3. Non posso dirti molto più di questo. Posso dirti che mi hanno fatto firmare una cosa che dice che finirò nei guai molto grossi se dico qualcosa di più che sono a bordo...Colin è molto orgoglioso di dove ha portato questo particolare personaggio. Ha in qualche modo nuovamente riportato indietro questo personaggio dall'oscurità del film originale di Jurassic Park...Poi anni dopo Colin è tornato e ha detto 'Beh, chi non è morto?' e ha scorso la lista dei personaggi. C'era solo una persona che potevano davvero avere, senza il bisogno di resuscitarla, l'hanno riportato indietro perché non era stato curato adeguatamente per quanto mi riguarda. E ora ha preso a trasformarsi in un altro mondo del franchise per diventare un individuo più complesso e più interessante. Quindi dove andrà nel terzo film non posso dirlo in questo momento, ma Colin ne è molto orgoglioso e giustamente...Se avessero deciso di porre fine a tutte le questioni in sospeso probabilmente sarei stato ucciso. Il dottor Wu probabilmente sarebbe stato ucciso; tuttavia, avrebbe avuto una morte spettacolare. Avrebbe avuto una morte epica, operistica, incredibile, di cui è stato derubato nel film originale, ma forse si può ancora rimediare a questo torto.