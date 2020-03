Lance Henriksen e Tobin Bell nel thriller-mistery "Awaken"

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 marzo 2020

Novità casting per il thriller indipendente "Awaken" di Don FauntLeRoy.

Il sito Deadline riporta che il cast del thriller-mistery indipendente Awaken ha acquisito Lance Henriksen (Aliens, Pumpkinhead) e Tobin Bell (il franchise di Saw). Il film prodotto da K Street Pictures sarà diretto da Don E. FauntLeRoy i cui crediti includono alcuni direct-to-video con Steven Seagal (Mercenary for Justice, Today You Die), i film per la tv Vampiri dagli abissi e Anaconda - Sentiero di sangue e più recentemente l'horror Gates of Darkness che nel cast annovera proprio il Tobin Bell della saga Saw.

Lance Henriksen e Tobin Bell vanno ad unirsi ad un cast che già include Ed Asner (JFK - Un caso ancora aperto), Krista Dane Hoffman (The Caregiver), Alyona Khmara (Le Mans '66 - La grande sfida), Kayla Adams (Ad Astra) e Charles Agron (Haunted) che ha scritto anche la sceneggiatura.

"Awaken" segue Oliver Cook (Agron), un ricco uomo d'affari che si occupa della perdita del suo unico figlio. È un mistero se sia stato assassinato o rapito. Nessuno ha idea della storia di omicidio e vendetta che coinvolge la moglie di Oliver (Khmara), il suo avvocato (Bell), una persona del passato (Henriksen), una spogliarellista (Adams), un recluso (Asner) e una donna misteriosa (Hoffman). Mentre Oliver inizia a svelare il mistero, apprende che gli eventi del passato profondo hanno un rapporto diretto con la sopravvivenza della sua famiglia.