Thor: Love and Thunder, Christian Bale confermato villain

Di Federico Boni sabato 7 marzo 2020

In sala a fine 2021, Thor: Love and Thunder sarà ancora una volta diretto da Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder - Natalie Portman prenderà il nome ufficiale di 'Mighty Thor' Il regista Taika Waititi ha rivelato su Twitter il nome ufficiale della Thor al femminile di Natalie Portman in "Thor: Love and Thunder". Storico e indimenticato Batman per la DC, il premio Oscar Christian Bale farà presto il suo esordio nell'Universo Marvel grazie a Thor: Love and Thunder, terzo capitolo del franchise che lo vedrà esordire in qualità di villain. Sarà lui l'antagonista principale di Chris Hemsworth, come ribadito da Collider dopo le indiscrezioni dei mesi passati.

Tessa Thompson, co-protagonista, ha recentemente rivelato in un'intervista a ET di aver letto la sceneggiatura e di aver appreso che la sua Valkyrie e il mitico Thor dovranno affrontare un personaggio ancora sconosciuto interpretato proprio da Bale. Rumor alla mano, Christian potrebbe diventare Balder il coraggioso, ispirato all'omonima divinità norrena.

Thor: Love and Thunder sarà ancora una volta diretto dal fresco premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit), co-sceneggiatore del film insieme a Jennifer Kaytin Robinson. Natalie Portman tornerà nei panni di Jane. Thor e Valkyrie si sono fatti vedere nel più recente Avengers: Endgame, con il dio del tuono che affida le sue responsabilità come re di Asgard alla collega, mentre lui si unisce ai Guardiani della Galassia.

Thor: Love and Thunder uscirà in sala il 5 novembre del 2021.

Fonte: Comingsoon.net