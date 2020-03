Trolls World Tour: nuovo trailer e locandine ufficiali

Di Pietro Ferraro sabato 7 marzo 2020

Il sequel d'animazione "Trolls World Tour" di Dreamworks Animation è in arrivo nei cinema italiani il 2 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 2 aprile approda nei cinema italiani Trolls World Tour aka Trolls 2, sequel del film d'animazione del 2016, a sua volta basato sulle bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam, che ha incassato nel mondo 376 milioni di dollari.

DreamWorks Animation ha reso disponibili un nuovo trailer e un ricco set di locandine ufficiali di Trolls World Tour che ritrova la Poppy di Anna Kendrick (nella versione italiana doppiata da Francesca Michielin) e il Branch di Justin Timberlake (nella versione italiana doppiato da Stash cantante e chitarrista dei The Kolors) che devono riunire le sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e dedite a sei diversi tipi di musica: Funk, Country, Techno, musica classica, Pop e Rock per contrastare la brama di potere dei sovrani dell'hard-rock, la Regina Barb (doppiata in italiano da Elodie), aiutata da suo padre Re Thrash (Ozzy Osbourne) che vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per lasciare che l'hard-rock regni sovrano. Con il destino del mondo in gioco, Poppy e Branch, insieme ai loro amici, Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) e Guy Diamond (Kunal Nayyar) visiteranno tutte le altre terre per unificare i Troll in una battaglia comune.

Per interpretare i vari membri delle diverse tribù musicali sono stati riuniti grandi talenti musicali come Mary J. Blige per il Funk e Kelly Clarkson per il Country. Il resto del cast include Sam Rockwell come Hickory, Flula Borg come Dickory, J Balvin rappresenta il Reggaeton, Ester Dean il Pop, Anthony Ramos la Techno, Jamie Dornan il Liscio Jazz con Kenan Thompson nei panni del rapper Mini Diamante per la musica hip-hop (voce italiana di Sergio Sylvestre). Il direttore e violinista di fama mondiale Gustavo Dudamel appare come Trollzart e Charlyne Yi come Pennywhistle dalla terra della musica classica.

Trolls World Tour è diretto da Walt Dohrn che ha co-diretto l'originale Trolls, ed è prodotto da Gina Shay. Il film è co-diretto da David P. Smith e co-prodotto da Kelly Cooney Cilella, entrambi i quali hanno lavorato all'originale Trolls. Trolls World Tour includerà anche musica originale di Timberlake, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per il brano "Can't Stop the Feeling!" incluso nella colonna sonora dell'originale Trolls con musiche originali di Theodore Shapiro (il reboot Ghostbusters, Il diavolo veste Prada, Last Christmas) al suo quarto film d'animazione dopo Pirati! Briganti da strapazzo, Capitan Mutanda - Il film e il recente Spie sotto copertura.