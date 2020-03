Black Widow: trailer finale e nuova locandina del film Marvel

Di Pietro Ferraro lunedì 9 marzo 2020

Il film in solitaria di Vedova Nera arriva nei cinema italiani il 29 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer finale e una nuova locandina ufficiale di Black Widow, il film in solitaria della Natasha Romanoff / Vedova Nera di Scarlett Johansson in arrivo nei cinema italiani il 29 aprile.

Il film è un prequel, dato che Vedova Nera è morta in Avengers: Endgame, che aprirà la quarta Fase dell'UCM e sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. La trama segue Natasha Romanoff in una missione che la costringerà a fare i conti con il suo passato e a confrontarsi con i legami che si è lasciata alle spalle mentre viene braccata da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla.

Il film è interpretato anche da Florence Pugh nei panni Yelena Belova e Rachel Weisz come Melina Vostokoff, entrambe letali spie addestrata nella stessa Red Room di Natasha, e il David Harbour di Hellboy e Stranger Things nei panni di Alexei Shostakov alias Red Guardian, la risposta della Russia a Captain America mentre l'antagonista principale è il misterioso Taskmaster il cui interprete non è stato rivelato. Il cast è completato da Ray Winstone, William Hurt e O-T Fagbenle.

Il film è diretto dalla regista australiana Cate Shortland i cui crediti includono i drammi Somersault e Lore e il thriller Berlin Syndrome - In ostaggio.

Fonte: Collider