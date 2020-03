Halloween Horror Nights: Jason Blum parla di un potenziale film ispirato all'evento horror

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

L'evento Halloween Horror Nights potrebbe diventare un film horror prodotto da Blumhouse.

Negli States Halloween è un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'horror, e per chi ad una maratona di film o un party in maschera preferisce una scarica di adrenalina si affida all'evento Halloween Horror Nights, una serie di attrazioni a tema horror che sono una versione hi-tech e live dei celeberrimi "tunnel dell'orrore", dove si possono sperimentare dal vivo alcuni franchise horror che vanno da classici a titoli molto recenti.

Halloween Horror Nights richiama ogni anno centinaia di migliaia di fan dell'horror da tutto il mondo e durante una recente intervista di Jason Blum con il sito Collider, al produttore è stato chiesto come mai non si è mai parlato di un film ispirato al celebre evento horror. Blum ha rivelato che in realtà si è già parlato di qualcosa a questo proposito.

Sì! Decisamente! Ne abbiamo davvero parlato. Non l'abbiamo ancora capito come, ma c'è sicuramente un film di Halloween Horror Nights da qualche parte.

Il problema principale di un film di Halloween Horror Nights è che l'evento si basa già su pellicole horror molto popolari e quindi l'unica modalità di approccio sarebbe qualcosa in stile The Haunt o Hell Fest, cioè un gruppo di ragazzi che si ritrovano a sperimentare un vero incubo horror in uno scenario fittizio, che potrebbe rivelarsi qualcosa di divertente, ma anche di visto e stravisto. In alternativa si potrebbe inserire un elemento sovrannaturale con le varie attrazioni e i personaggi che le popolano che prendono vita come nell'horror anni ottanta Waxwork o il recente Wally's Wonderland con Nicolas Cage. Per quanto riguarda un potenziale regista, chi meglio di Eli Roth che ha già collaborato con Halloween Horror Nights realizzando uno spot promozionale (lo trovate a seguire) e che in quel di Las Vegas ha avuto una sua personale attrazione horror di nome Goretorium.

Ho iniziato a partecipare a Halloween Horror Nights come fan. Ho avuto la sensazione di essere in un film horror e non volevo che finisse. Con questo spot volevo rendere omaggio a questi film brillanti e spaventosi e mettere la mia firma su di essi. Eli Roth

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Bloody Disgusting