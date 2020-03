Birds of Prey: nuova featurette rivela il cameo della sceneggiatrice

Di Pietro Ferraro giovedì 19 marzo 2020

Warner Bros. pubblica un nuovo trailer e una nuova featurette per l'uscita in home-video di Birds of Prey.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile una nuova featurette di Birds of Prey che rivela il cameo di Christina Hodson, la sceneggiatrice del film.

Oltre a mostrare il cameo "sui pattini" di Odson, la featurette presenta anche interviste con diversi membri del team creativo e immagini dal set. I crediti di Odson includono sceneggiature per i thriller L'amore criminale e Shut In, lo spin-off Bumblebee e l'autrice sta anche lavorando ai film in solitaria di Batgirl e Flash.

Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura di Christina Hodson, Birds of Prey è interpretato da Margot Robbie nei panni di Harley Quinn affiancata da Mary Elizabeth Winstead (Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Rosie Perez (Renee Montoya), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Black Mask).

A seguire trovate anche un nuovo trailer con immagini inedite rilasciato per l'uscita home-video del film negli Stati uniti, fissata al prossimo 24 marzo.

Attualmente l'uscita italiana in DVD e Blu-ray di Birds of Prey è fissata al 31 dicembre 2020.

Fonte: Heroic Hollywood