La Famiglia Willoughby: trailer italiano e poster del film d'animazione Netflix

25 marzo 2020

La serie di libri per ragazzi della scrittrice Lois Lowry arriva su Netflix il 3 aprile 2020 dal regista di "Piovono Polpette 2".

Disponibili trailer italiano e poster del film animato La Famiglia Willoughby (The Willoughbys), una produzione originale Netflix basata sull'omonima serie di libri della scrittrice Lois Lowry (Il mondo di Jonas) e realizzata da Bron Animation, uno studio di animazione con sede a Vancouver in Canada.

La storia ruota attorno a quattro bambini che sono convinti di stare meglio senza i loro genitori, così elaborano un piano per liberarsi dei genitori organizzando una vacanza, così da poter finalmente avere la libertà che desiderano così tanto, purtroppo per loro l'arrivo di una tata scombinerà i loro piani.

Convinti che farebbero meglio a crescere da soli, i bambini Willoughby (Tim, Jane, Barnaby A e B) escogitano un piano subdolo per mandare in vacanza i loro genitori egoisti. I fratelli quindi intraprendono la propria ambiziosa avventura per trovare il vero significato della famiglia.

Il cast di voci originali include Will Forte, Maya Rudolph, Alessia Cara, Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski, Séan Cullen e Ricky Gervais.

"La Famiglia Willoughby" è diretto dal regista Kris Pearn (Piovono polpette 2) in collaborazione con gli esordienti Rob Lodermeier e Cory Evans. Lodermeier ha collaborato come animatore a Fuga dal pianeta Terra, Space Chimps - Missione spaziale e alla serie tv Star Wars: The Clone Wars; Evans ha curato l'animazione del film direct-to-video Giuseppe il re dei sogni e collaborato agli storyboard della serie tv Voltron Force.

Il film prodotto da Luke Carroll, Aaron L. Gilbert e Brenda Gilbert arriva in esclusiva su Netflix il 22 aprile.

