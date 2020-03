Sognando il ring: trailer italiano del film Netflix

Di Pietro Ferraro sabato 28 marzo 2020

Un ragazzino trova una maschera da wrestling dotata di poteri magici.

Netflix ha reso disponibile il trailer ufficiale italiano di Sognando il ring (The Main Event), una nuova commedia per famiglie che arriva dal regista Jay Karas (Break Point). Il film parla di un undicenne, fan sfegatato di wrestling, che incappa in una maschera da lottatore che ha poteri magici.

Quando l'undicenne Leo Thompson (Seth Carr) scopre una maschera da wrestling magica che gli conferisce una super forza, la usa per partecipare a un torneo della WWE. Con l'aiuto della nonna (Tichina Arnold), Leo darà il massimo per realizzare il sogno di diventare una superstar della WWE. Ce la farà un ragazzino a battere tutti i temibili sfidanti e a diventare un campione?

Il cast del film include anche Adam Pally e Ken Marino con la partecipazione speciale delle superstar della WWE Kofi Kingston, Mike "The Miz" Mizanin, Sheamus e Babatunde Aiyegbusi nei panni dell'ultimo sfidante di Leo, un enorme wrestler chiamato Samson.

Il regista Jay Karas dirige da una sceneggiatura di Larry Postel, Zach Lewis, Jim Mahoney e Peter Hoare. I crediti di Karas oltre al remake Break Point includono regie del film per la tv La verità del Natale ed episodi per svariate serie tv tra cui Workaholics", "The Kids Are Alright" e "Superstore". Prodotto da Richard Lowell, Susan Levison e Maggie Malina. Sognando il ring debutterà in esclusiva su Netflix il 10 aprile.