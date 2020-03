Ryan Gosling astronauta per l'adattamento di "The Hail Mary" di Andy Weir

Di Pietro Ferraro sabato 28 marzo 2020

Ryan Gosling ancora nei panni di un astronauta per l'adattamento del terzo romanzo dell'autore di "The Martian".

Il sito Deadline riporta che Ryan Gosling sarà protagonista e produttore dell'adattamento per il grande schermo del romanzo di fantascienza The Hail Mary, terzo romanzo dello scrittore Andy Weir.

Gosling sta ultimando le trattative con MGM che ha già sborsato una somma a 7 cifre per aggiudicarsi i diritti sul libro che non sarà pubblicato fino al prossimo anno. The Hail Mary parla di un astronauta che cerca di salvare il mondo mentre è intrappolato da solo in un'astronave.

Ryan Gosling è al suo secondo film nei panni di un'astronauta dopo aver interpretato la leggenda della NASA Neil Armstrong nel biopic First Man - Il primo uomo di Damien Chazelle.

Andy Weir che ha lavorato come programmatore di computer per gran parte della sua vita ha debuttato come scrittore nel 2011 con "L'uomo di Marte", bestseller adattato per il grande schermo nel 2015 da Drew Goddard nel film Sopravvissuto - The Martian diretto da Ridley Scott, interpretato da Matt Damon e candidato a 7 Premi Oscar tra cui miglior film. Attualmente c'è in sviluppo anche un terzo adattamento basato su un altro romanzo di Weir, l'opera seconda "Artemis", progetto che vede coinvolti i registi Phil Lord e Chris Miller. Artemis si svolge alla fine del 2080 ed è ambientato sulla prima e finora unica città sulla Luna dove vive la traffichina Jasmine "Jazz" Bashara che si ritrova coinvolta in una cospirazione per il controllo della città. L'audiolibro del romanzo è narrato dall'attrice Rosario Dawson.

Fonte: Collider