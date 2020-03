Fast & Furious: replica LEGO della Dodge Charger di Vin Diesel

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

L'iconico bolide nero anni '70 che Dom Toretto guida nella saga Fast & Furious diventa uno spettacolare set LEGO.

Fast & Furious 9 doveva arrivare nelle sale il prossimo maggio, ma l'uscita è stata cancellata causa Coronavirus con il film posticipato fino al 2021, come accaduto con Ghostbusters: Legacy. In attesa di poter vedere l'atteso nono capitolo delle avventure di Dom Toretto e il suo team di assi del volante, ci giunge notizia di uno strepitoso nuovo set LEGO ispirato a Fast & Furious e basato sull'iconica Dodge Charger R / T degli anni '70 guidata da Vin Diesel.

Il set che replica il bolide nero di Dom Toretto contiene 1.077 pezzi ed è consigliato dai 10 anni in su. La replica fruisce di un cofano apribile, che rivela una versione modello dell'iconico motore V8, e di una funzionalità con pistoni in movimento, sospensioni a forcella, ruote sterzanti e aeratore. Ci sono anche bombole di nitro nel bagagliaio per dare vita agli audaci inseguimenti ad alta velocità di Dom. La Dodge LEGO Fast & Furious, realizzata in scala 1:13, misura 38 cm in lunghezza per 15 di larghezza e non necessita di batterie.

La Dom's Dodge Charger LEGO è disponibile per il preordine su LEGO.com. La spedizione è prevista per il 27 aprile 2020 ad un costo è di 99,99$.

Fonte: ComicBook