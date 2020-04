James Gunn consiglia 54 film d'azione da vedere durante la quarantena

Di Pietro Ferraro sabato 18 aprile 2020

Il regista di "Guardiani della Galassia" stila una classifica dei miglior film d'azione da guardare durante l'auto-isolamento.

Al tempo del Coronavirus sono sempre graditi consigli su film da guardare mentre attraversiamo questo periodo di emergenza sanitaria e uno dei più attivi in questo senso è il regista James Gunn che dopo aver stilato una classifica dei sequel migliori degli originali e averci consigliato 10 film da ripescare durante l'auto-isolamento oggi ci propone ben 54 film d'azione da guardare pescati tra i film preferiti di sempre dal regista di Guardiani della Galassia.

Film d'azione da guardare durante la quarantena:

Kung Fusion (2004)

Matrix (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Trappola di cristallo - Die Hard (1988)

Edge of Tomorrow (2014)

JSA: Joint Security Area (2000)

Elite Squad: The Enemy Within (2010)

Lady Vendetta (2005)

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Bullitt (1868)

Intrigo internazionale (1959)

The Yellow Sea (2010)

The Raid: Redenzione(2012)

Hero (2002)

I guardiani della notte (2004)

La tigre e il dragone (2000)

Taken (2008)

The Heroic Trio (1993)

Il braccio violento della legge (1971)

Robocop (1987)

The Killer (1989)

Drunken Master 2 (1994)

The Legend (Fong Sai Yuk) (1993)

Mad Max: Fury Road (2015)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

L'assassina (2017)

Revenge (2018)

Crank (2006)

Kingsman: The Secret Service (2015)

1997: Fuga da New York (1981)

Battle Royale (2000)

Full Contact (1992)

Oldboy (2005)

Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono) (1965)

Nikita (1990)

Leon (1994)

Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan (1973)

Speed (1994)

I predatori dell'arca perduta (1981)

’71 (2014)

Payback (theatrical cut) (1999)

Equilibrium (2002)

John Wick (2014)

Mesrine: Killer Instinct (2008)

Mesrine: Public Enemy #1 (2008)

Dove osano le aquile (1968)

L'angelo della vendetta (1981)

Green Snake (1993)

Captain Phillips (2013)

I sette samurai (1954)

Rolling Thunder (1977)

Il mucchio selvaggio (1969)

V for Vendetta (2006)

Il patto dei lupi (2001)

Da notare che Gunn "consuma" parecchio cinema orientale e tra i film selezionati c'è L'assassina, una sorta di remake coreano del Nikita di Luc Besson diretto da Jung Byung-gil da vedere assolutamente. Gunn non si limita però al genere action (Speed, Trappola di cristallo, Leon, Taken) ma è palese un certo gusto per la contaminazione di generi ed ecco la fantascienza di Robocop e Matrix; il fantasy a tinte horror del kolossal russo I guardiani della notte e del gioiellino francese Il patto dei lupi; le arti marziali con la serie Drunken Master di Jackie Chan, l'indonesiano The Raid e l'acclamato La tigre e il dragone; il film di guerra e il western con classici come Dove osano le aquile e Il mucchio selvaggio, il post-apocalittico con 1997: fuga da New York e Mad Max: Fury Road, il distopico con V per vendetta ed Equilibrium e c'è spazio anche per il poliziesco con un paio di immarcescibili classici del calibro di Il braccio violento della legge e Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan. Alla lista di Gunn aggiungiamo Baby Driver, Kick-Ass e Hot Fuzz per infondere una sana dose di umorismo.







