Star Wars 9: nuovo corto animato "Kylo Ren vs. Resistence Rebels"

Di Pietro Ferraro sabato 18 aprile 2020

Un nuovo corto animato della serie Star Wars Galaxy of Adventures ci mostra Kylo Ren e i suoi cavalieri in battaglia.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il canale YouTube "Star Wars Kids" ha reso disponibile un nuovo cortometraggio animato di Star Wars che vede Kylo Ren, con il casco ricomposto visto in "L'ascesa di Skywalker", al comando dei Cavalieri di Ren portare un assalto contro la Resistenza.



Kylo Ren e il Primo Ordine infondono la paura nel cuore della galassia. Ma un piccolo gruppo di audaci combattenti della Resistenza rischia tutto per unirsi alla lotta.

"Kylo Ren vs. Resistence Rebels" fa parte di Star Wars Galaxy of Adventures è una serie di cortometraggi animati che celebra i personaggi e le storie dell'iconica galassia lontana lontana con uno stile artistico luminoso e colorato e azione à gogo.

Il corto presenta un'animazione stilosa e forse un tantino di violenza extra rispetto ad un prodotto per ragazzini, ma per i più grandicelli l'appeal rispetto alla saga risulta intonso anche alla luce di un Episodio IX criticato con sin troppo fervore rispetto all'effettiva qualità e soprattutto cuore messi da J.J. Abrams nel capitolo finale della trilogia sequel. Siamo certi che quando arriveranno i nuovi film e la trilogia originale sarà un vago ricordo per molti fan dell'ultimo minuto, ci sarà da rimpiangere ciò che è riuscito a fare Abrams con la "Saga Skywalker", che potrebbe diventare l'ultimo baluardo per i fan di lunga data, che sono diventati di fatto una sorta di Resistenza, rispetto all'Era Disney il cui reale impatto è ancora di là da venire, qualcosa che molti non hanno ancora ben compreso.

