Tara Reid e Vivica A. Fox nel thriller Masha's Mushroom

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 maggio 2020

Una festa condita da funghi allucinogeni sfocia in una lotta per la sopravvivenza.

Il sito Deadline riporta che Tara Reid (American Pie, Sharknado) e Vivica A. Fox (Empire, Kill Bill) sono a bordo come interpreti e produttrici di un nuovo thriller dal titolo Masha's Mushroom.

Reid interpreterà una madre stacanovista che cerca di organizzare la festa perfetta per sua figlia, ma tutti gli ospiti vengono drogati inconsapevolmente e per sopravvivere devono capire cosa è reale e cosa è un'allucinazione. Il titolo sembra fare riferimento a funghi allucinogeni al centro di un altro titolo similare datato 2007, qualcuno ricorderà il thriller-horror irlandese Shrooms - Trip senza ritorno anche se in quel caso l'assunzione degli allucinogeni da parte di un gruppo di ragazzi era volontaria.

Il cast al momento include anche Beverly D'Angelo (Come ti rovino le vacanze), l'attore turco Burak Özçivit alla sua prima produzione americana e B.J. Britt noto per il ruolo di Antoine Triplett nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D..

Sono così entusiasta di produrre e girare questo film. Sarà davvero fantastico visivamente e i personaggi sono incredibili. Non vedo l'ora di lavorare con il mio direttore e socio in affari White Cross. È anche eccitante che stia facendo un altro franchising. È davvero bello essere da entrambe le parti come produttore e attrice. Tara Reid

Masha's Mushroom è diretto da White Cross e scritto dagli attori Jared Vineyard ed Eric P. Granger. Cross e Vineyard hanno collaborato anche per l'horror Mummy Dearest, mentre Granger è produttore di uno dei prossimi progetti di Cross, l'horror Cranial Sacral: Coma attualmente in pre-produzione.

Reid e Fox che hanno recitato insieme in Sharknado 2: A volte ripiovono (2014) e L'ultimo Sharkanado - Era ora! (2018) producono insieme a White Cross, Aaron Millar, Narbeh Tatoussian e Randolf Turrow.

Fonte: Deadline